Steigende Nachhaltigkeitsanforderungen in Unternehmen und neue EU-Regelungen erfordern zukünftig umfassende Product Carbon Footprint (PCF)-Berechnungen innerhalb der Produktion. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Transparenz über ihre Emissionen zu schaffen und diese effizient zu dokumentieren. Zudem ist die manuelle Berechnung des PCF oft zeit- und kostenintensiv, fehleranfällig und schwer skalierbar. Eine automatisierte Lösung kann den Arbeitsaufwand und die Fehlerquote drastisch reduzieren – mit potenziellen Effizienzgewinnen von bis zu 80 %.

In diesem praxisnahen Workshop zeigen wir Ihnen, wie Sie die Automatisierung der PCF-Berechnung erfolgreich umsetzen können. Wir erläutern die wichtigsten Schritte, geeignete Tools und Best Practices aus der Industrie. Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich mit Experten auszutauschen und wertvolle Impulse für Ihre eigene Umsetzung zu erhalten.

Inhalte

Einführung, Nutzen und Automatisierungspotenziale einer Lebenszyklusanalyse

Einführung in digitale Zwillinge und Verwaltungsschalen (AAS) und deren Umsetzung im Zusammenhang mit PCF-Berechnungen

Lernen an einem interaktiven Praxisbeispiel

Nutzen für die Teilnehmenden

Kennenlernen und Vertiefung der Automatisierung von PCF-Berechnung mittels AAS durch ein anschauliches Praxisbeispiel. Austausch und Vernetzung mit Unternehmen mit ähnlichen Herausforderungen und Zielen.

Zielgruppe

Produktionsverantwortliche und/oder Personen mit Bezug zu Nachhaltigkeitsthemen im Unternehmen und IT Kontakt