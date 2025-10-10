Quantum Brunch

Quantencomputing und Quantentechnologien im Allgemeinen nutzen quantenmechanische Effekte, um Algorithmen und Protokolle zu definieren, die jenseits der Leistungsgrenzen der »klassischen Welt« liegen. Das birgt das Potenzial, bislang unlösbare Probleme in Zukunft effizient zu bewältigen. Trotz dieser erfolgsversprechenden Perspektive bestehen derzeit noch Herausforderungen, die erst mittelfristig überwunden werden können. Vor diesem Hintergrund ist eine der Hauptfragen, welche Anwendungen von den bereits verfügbaren Quantentechnologien profitieren können. Aufgrund der Komplexität des Themas sowie des frühen Forschungsstadiums steckt der Übergang und die Verankerung in Unternehmen noch in den Kinderschuhen. Genau hier setzt die Quantencomputing-Gruppe des Fraunhofer IPA mit ihrer Webinarreihe »Quantum Brunch« an. Mit einem »Brunch« assoziiert man meist ein lockeres Zusammenkommen unterschiedlicher Personenkreise, wobei die Mahlzeit aus einer Superposition des Frühstücks und des Mittagessens besteht. Ganz in diesem Sinne möchte die Webinarreihe einen niederschwelligen Einstieg rund um die verschiedenen Aspekte von Quantentechnologien bieten. Hierbei werden grundlegende Fragen mit konkretem Anwendungsbezug geklärt und am Ende wissen die Teilnehmenden unter anderem, dass eine Basiskomponente der neuen Technologie das quantenmechanische Phänomen der Superposition ist. In Abständen von ca. vier Wochen werden in einem kurzen Impulsvortrag Grundlagenwissen vermittelt und verschiedene Forschungsfelder der Quantencomputing-Gruppe des Fraunhofer IPA und darüber hinaus vorgestellt. Nach diesem Vortrag gibt es die Möglichkeit Fragen zu stellen und sich auszutauschen. Die Teilnehmenden können sich für eine oder mehrere Veranstaltungen gleichzeitig anmelden. Die Reihenfolge der Webinare folgt dabei einem roten Faden, für das Verständnis ist es jedoch nicht notwendig alle Veranstaltungen zu besuchen.

Inhalte

Quantencomputing

Funktionsweise Quantencomputer

Quantenfehlerkorrektur

Technologieupdates in Software und Hardware

Quantencomputing in der Finanzbranche

Quantencomputing Ökosysteme und Geschäftsmodelle

Quantum Machine Learning und Quantensimulation

Gastvorträge

Zielgruppe

Eingeladen sind alle, die sich für den Themenkomplex Quantencomputing interessieren. Die Vorträge sollen einen Einblick in verschiedene Bereiche geben, wobei stets der Anwendungsbezug im Vordergrund steht. Daher eignet sich die Veranstaltung insbesondere für Interessenten verschiedener Industriezweige. Hierbei wird kein physikalisches oder technisches Vorwissen vorausgesetzt.

Nutzen für die Teilnehmer

Die 30-minütigen Webinare im Turnus von ca. vier Wochen bieten den Teilnehmenden ein kompaktes Format, um mit minimalem Zeitaufwand einen breitgefächerten Einblick in die vielversprechende Welt des Quantencomputings und der Quantentechnologien im Allgemeinen zu erlangen. Ziel ist es, die Türe zur weiteren Auseinandersetzung mit verschiedenen Quantencomputing-Methoden zu öffnen. Basierend darauf können Teilnehmende entscheiden, ob die Inhalte der Vorträge lohnenswert für ihr Unternehmen sein können und wie entsprechendes Know-How frühzeitig am eigenen Standort eingebracht und etabliert werden soll. Auch in diesem zweiten Schritt nach dem Webinar stehen die Quantencomputing-Experten des Fraunhofer IPA gerne als Ansprechpartner zur Verfügung um Wege einer möglichen Zusammenarbeit zu definieren.

Agenda

Ablauf je Termin:

Start: 10 Uhr – 25 Minuten Vortrag + 5 Minuten Diskussion / Fragerunde

Ende: 10:30 Uhr

