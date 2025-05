Schritt für Schritt zur Compliance: Der EU AI Act praxisnah erklärt

Der EU AI Act ist offiziell in Kraft getreten – ein wegweisendes Regelwerk, das die Nutzung und Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) in Europa nachhaltig prägen wird. Mit ihm greift die EU regulierend ein, um Transparenz, Sicherheit und ethische Standards in der KI-Technologie gewährleisten zu können. Die Anforderungen des Gesetzes treten schrittweise zu festgelegten Terminen in Kraft und betreffen eine Vielzahl von Bereichen, von Risikobewertungen über Datenschutzanforderungen bis hin zu Sicherheitsstandards. Unternehmen und Entwickler in Europa stehen nun vor der Aufgabe, ihre KI-Systeme den neuen Regularien entsprechend anzupassen. Wir bieten Ihnen einen praxisnahen Einblick in die Grundprinzipien, Ziele und Anforderungen des EU AI Act sowie dessen risikobasierten Ansatz zur Klassifizierung von KI-Systemen. Anhand repräsentativer Use Cases (insbesondere Hochrisiko-Anwendungen) zeigen wir Schritt für Schritt, wie Unternehmen die regulatorischen Anforderungen identifizieren und umsetzen können – inklusive konkreter Maßnahmen und praxisnaher Beispiele. Dabei greifen wir auf den Prüfkatalog von TRUSTIFAI zurück, der eine Konformitätsbewertung im Sinne des AI Act ermöglicht. In einer Vergleichsstudie der SGS wurde dieser als bester Prüfkatalog für KI-Systeme bewertet (Trustworthiness of AI, 06/2024). Eine frühzeitige Vorbereitung ist essenziell, um den komplexen Anforderungen des EU AI Acts strategisch zu begegnen, Innovationspotenziale voll auszuschöpfen und gleichzeitig eine nachhaltige Basis für vertrauenswürdige und rechtskonforme KI-Systeme zu schaffen.