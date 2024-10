Zukunftsweisende Lösungen für die spanende Industrie

In einer Zeit, in der Effizienz und Innovation in der Industrie von entscheidender Bedeutung sind, bietet die Veranstaltung eine Plattform für Fachleute, um sich über die neuesten Entwicklungen und Technologien auszutauschen. Ob Optimierung der Produktentwicklung, Prozessautomatisierung oder Maximierung der Energieeffizienz – Ziel ist es, die Herausforderungen der modernen Fertigung zu adressieren und nachhaltige, zukunftsorientierte Lösungen zu präsentieren.

In spannenden Fachvorträgen präsentieren Experten und Expertinnen innovative Ansätze und Technologien, die für die fertigende Industrie von entscheidender Bedeutung sind. Diese Vorträge, zusammen mit einem interaktiven Messebereich, bieten wertvolle Einblicke in die Automation und Energieeffizienz der Produktionsprozesse.

Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam fortschrittliche Automatisierungstechniken sowie Energieeffizienzstrategien zu erörtern und an der Zukunft der Industrie zu arbeiten.

Inhalte

Thematisch ist die Veranstaltung in zwei Blöcke aufgeteilt. Im ersten Block wird es um die Automationslösungen in der Produktion gehen, wie den Einsatz modularer Leichtbauroboter in der spanenden Industrie oder die intuitive Roboterprogrammierung.

Der zweite Block widmet sich der effizienteren Produktion von Produkten. Ob Produktlebenszyklus, automatisierte Fertigungsprozesse oder die Digitalisierung der Produktion – in diesem Block werden spannende Fachvorträge einen Einblick geben.

Eine Hausmesse mit Messeständen sowie eine Führung durch das Leichtbauzentrum werden die Veranstaltung abschließen und den Austausch zwischen Unternehmensvertretern und Interessenten fördern.

Nutzen für die Teilnehmenden

Die Teilnehmenden können durch Fachvorträge und einen interaktiven Messebereich Einblicke in neueste Technologien gewinnen und Geschäftskontakte knüpfen.

Erweiterung des Fachwissens

Netzwerkaufbau

Präsentation eigener Lösungen

Direkter Austausch mit Experten und Expertinnen sowie Ausstellern

Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an Geschäftsführende, Abteilungsleiter, Produktionsplaner sowie Mitarbeitende, die sich aus Gründen der Produktivitätssteigerung, dem Fachkräftemangel und der Energieproblematik mit zukunftsweisenden Lösungen in der Produktion befassen.