Technologieforum 2025: Fahrerlose Transportsysteme (FTS) und mobile Roboter

In der Logistik und der Produktion wird dem Fachkräftemangel durch die zunehmende Automatisierung von Prozessen entgegengewirkt. Dabei spielen die Fahrerlosen Transportsysteme (FTS) und mobilen Roboter eine Schlüsselrolle.

Um die Einsatzbereiche von FTS auf anspruchsvollere Umgebungen zu erweitern und Potenziale von FTS in Form von Zeit- und Kostenersparnissen weiter auszuschöpfen, werden stetig neue Lösungskonzepte und Technologien benötigt.



Das 11. Technologieforum »Fahrerlose Transportsysteme und mobile Roboter« gibt Einblick in diesen Markt und zeigt, welche Ansätze schon heute in der Produktion und Logistik zum Einsatz kommen und welche in den nächsten Jahren wirtschaftlich umsetzbar sein werden.



 

Zielgruppe

Anwender, Ausrüster, Hersteller und Entwickler von Automatisierungslösungen in Materialfluss, Logistik, Produktionsautomatisierung und Servicerobotik



Veranstalter

Veranstalter ist der Verein zur Förderung produktionstechnischer Forschung e. V. (FpF), Nobelstr. 12, 70569 Stuttgart. Zur Durchführung der Veranstaltung werden Ihre Daten an das Fraunhofer IPA übermittelt.