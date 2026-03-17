Fachkonferenz / 09. Juli 2026
Additiv in Oberfranken
Wettbewerbsfähigkeit durch Nachhaltigkeit und Digitalisierung
Wie stärkt die additive Fertigung die industrielle Wettbewerbsfähigkeit? Die Fachveranstaltung bringt führende Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und Industrie zusammen. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Trends, praxisnahe Anwendungen und strategische Perspektiven für Unternehmen, die die additive Fertigung (AM, 3D-Druck) als Schlüsseltechnologie für nachhaltige, digitale und resiliente Produktionsprozesse nutzen wollen.
Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in neuste Entwicklungen entlang der additiven Prozesskette, von Materialeffizienz über digitale Produktionsdaten bis hin zu nachhaltigen Kreislaufstrategien. Die Veranstaltung bietet eine ideale Plattform für Vernetzung, Wissenstransfer und die Entwicklung neuer Kooperationen in der Region Oberfranken und darüber hinaus.
Inhalt
Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Resilienz in der Additiven Fertigung
- Materialeffizienz und geschlossene Kreislaufstrategien
- Nachhaltigkeitsbewertung und Lebenszyklusanalyse (LCA)
- CO₂-Reduktion durch additive Fertigung und entlang der additiven Prozesskette
- Dezentrale Produktion und resiliente Lieferketten durch additive Fertigung
Digitale Transformation, datengetriebene Produktion und Wirtschaftlichkeit
- Digitale Transformation der additiven Produktion
- Produktionsdaten als strategischer Wettbewerbsfaktor
- Wettbewerbsvorteile durch den industriellen Einsatz additiver Fertigung
Nutzen für die Teilnehmenden
- Strategische Impulse zur Stärkung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit
- Best-Practice-Einblicke aus Industrie und Forschung
- Einblick in aktuelle technologische Entwicklungen und Trends im Bereich Additive Manufacturing
- Austausch mit Entscheidungsträgern, Geschäftsführern und wissenschaftlichen Expertinnen und Experten
- Aufbau neuer Kooperationen und Netzwerke in der Region
Zielgruppe
- Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Führungskräfte aus produzierenden Unternehmen
- Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Produktion, Entwicklung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung
- KMU mit Interesse an additiver Fertigung
- Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Anwendungsbezug
- Innovations- und Technologiemanager