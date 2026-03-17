Additiv in Oberfranken

Wie stärkt die additive Fertigung die industrielle Wettbewerbsfähigkeit? Die Fachveranstaltung bringt führende Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und Industrie zusammen. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Trends, praxisnahe Anwendungen und strategische Perspektiven für Unternehmen, die die additive Fertigung (AM, 3D-Druck) als Schlüsseltechnologie für nachhaltige, digitale und resiliente Produktionsprozesse nutzen wollen.

Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in neuste Entwicklungen entlang der additiven Prozesskette, von Materialeffizienz über digitale Produktionsdaten bis hin zu nachhaltigen Kreislaufstrategien. Die Veranstaltung bietet eine ideale Plattform für Vernetzung, Wissenstransfer und die Entwicklung neuer Kooperationen in der Region Oberfranken und darüber hinaus.

Inhalt

Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Resilienz in der Additiven Fertigung

Materialeffizienz und geschlossene Kreislaufstrategien

Nachhaltigkeitsbewertung und Lebenszyklusanalyse (LCA)

CO₂-Reduktion durch additive Fertigung und entlang der additiven Prozesskette

Dezentrale Produktion und resiliente Lieferketten durch additive Fertigung

Digitale Transformation, datengetriebene Produktion und Wirtschaftlichkeit

Digitale Transformation der additiven Produktion

Produktionsdaten als strategischer Wettbewerbsfaktor

Wettbewerbsvorteile durch den industriellen Einsatz additiver Fertigung

Nutzen für die Teilnehmenden

Strategische Impulse zur Stärkung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit

Best-Practice-Einblicke aus Industrie und Forschung

Einblick in aktuelle technologische Entwicklungen und Trends im Bereich Additive Manufacturing

Austausch mit Entscheidungsträgern, Geschäftsführern und wissenschaftlichen Expertinnen und Experten

Aufbau neuer Kooperationen und Netzwerke in der Region

Zielgruppe