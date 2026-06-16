Webinar / 31. Dezember 2026, von 09.00 Uhr bis 09.45 Uhr
Bioprozesstechnik trifft Geräteentwicklung – Herausforderungen, Lösungsansätze, Kooperationspotenziale
Bioprozesse werden komplexer, regulatorische Anforderungen steigen und der Druck zur Automatisierung wächst – doch viele etablierte Lösungen stoßen an ihre Grenzen. Ob sterile Verbindungstechnik, Skalierung von Bioreaktoren oder die Integration neuer Zelltransfer-Methoden: An zahlreichen Stellen in der Prozesskette bestehen ungelöste Herausforderungen, die Gerätehersteller und Anwender gleichermaßen betreffen.
In diesem Webinar stellen wir ausgewählte Technologieansätze kompakt vor und laden zum offenen Austausch ein – über aktuelle Engpässe, fehlende Schnittstellen und gemeinsame Entwicklungspotenziale.
Inhalte
- Sterilkonnektierung – Mehrweg-Konzepte und aktive Sterilisation als Alternative zu Single-Use
- Mitwachsender Bioreaktor – Flexible Skalierung innerhalb eines Systems
- Automatische Zellresuspension – Homogene Zellverteilung im Bioreaktor ohne manuellen Eingriff
- Elli – Hochdurchsatz-Elektroporation – Effizienter Zelltransfer im großen Maßstab
- Prozessanalysen & Automatisierungspotenzial – Wo liegen die größten Hebel für Optimierung?
Nutzen für die Teilnehmer
Dieses Webinar bietet mehr als reine Technologie-Vorstellung – es schafft Raum für echten Austausch:
- Kompakter Einblick in neuartige Technologieansätze mit Relevanz für die Geräteentwicklung
- Identifikation von Integrations- und Schnittstellenanforderungen
- Offener Dialog über reale Prozessherausforderungen und ungelöste Pain Points
- Impulse für gemeinsame Entwicklungs- und Kooperationsmöglichkeiten
- Kurze Impulse, viel Raum für Diskussion
Zielgruppe
Gerätehersteller