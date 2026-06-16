Bioprozesstechnik trifft Geräteentwicklung – Herausforderungen, Lösungsansätze, Kooperationspotenziale

Bioprozesse werden komplexer, regulatorische Anforderungen steigen und der Druck zur Automatisierung wächst – doch viele etablierte Lösungen stoßen an ihre Grenzen. Ob sterile Verbindungstechnik, Skalierung von Bioreaktoren oder die Integration neuer Zelltransfer-Methoden: An zahlreichen Stellen in der Prozesskette bestehen ungelöste Herausforderungen, die Gerätehersteller und Anwender gleichermaßen betreffen.

In diesem Webinar stellen wir ausgewählte Technologieansätze kompakt vor und laden zum offenen Austausch ein – über aktuelle Engpässe, fehlende Schnittstellen und gemeinsame Entwicklungspotenziale.

Inhalte

Sterilkonnektierung – Mehrweg-Konzepte und aktive Sterilisation als Alternative zu Single-Use

Mitwachsender Bioreaktor – Flexible Skalierung innerhalb eines Systems

Automatische Zellresuspension – Homogene Zellverteilung im Bioreaktor ohne manuellen Eingriff

Elli – Hochdurchsatz-Elektroporation – Effizienter Zelltransfer im großen Maßstab

Prozessanalysen & Automatisierungspotenzial – Wo liegen die größten Hebel für Optimierung?

Nutzen für die Teilnehmer

Dieses Webinar bietet mehr als reine Technologie-Vorstellung – es schafft Raum für echten Austausch:

Kompakter Einblick in neuartige Technologieansätze mit Relevanz für die Geräteentwicklung

Identifikation von Integrations- und Schnittstellenanforderungen

Offener Dialog über reale Prozessherausforderungen und ungelöste Pain Points

Impulse für gemeinsame Entwicklungs- und Kooperationsmöglichkeiten

Kurze Impulse, viel Raum für Diskussion

Zielgruppe

Gerätehersteller