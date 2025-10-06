Design for Disassembly Schulung

Die industrielle Produktentwicklung fokussiert sich bislang vor allem auf automatisierte Montageprozesse. Die spätere Demontage bleibt oft unberücksichtigt – mit Folgen für Reparatur, Wiederverwendung und Recycling.

Neue gesetzliche Vorgaben wie das Recht auf Reparatur, der Einsatz von Recyclaten und steigende CO₂-Kosten schaffen jedoch klare Rahmenbedingungen: Produkte müssen künftig so gestaltet sein, dass sie sich leicht zerlegen lassen.

Der etablierte Ansatz »Design for Automation« reicht dafür nicht aus. Ergänzend braucht es »Design for Disassembly« – eine Gestaltungsstrategie, die den gesamten Produktlebenszyklus einbezieht. Sie schafft die Grundlage für eine ressourcenschonende, kreislaufgerechte Entwicklung.

Inhalt

Rahmenbedingungen wie geltende Gesetze und Einsparpotenziale

Grundlagen rund um Demontage und Verbindungstechniken

Vorstellung diverser, vom Fraunhofer IPA aufgebereiteter Richtlinien für das Design for Disassembly

Gemeinsame Optimierung kundenspezifischer Produkte für die (automatisierte) Demontage

Nutzen