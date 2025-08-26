Exo Eperience Day

»Fachkräftemangel«

»älter werdende Belegschaft«

»das Know-How in der Firma halten«

»Krankheitstage senken«

»strukturelle Umbaumaßnahmen sind geplant aber die aktuelle Arbeitssituation ist weiterhin belastend«

Das sind nur ein paar der Beweggründe, weshalb produzierende Unternehmen häufig bei ihren Recherchen auf den Begriff »Exoskelette« stoßen. Die Recherchen zeigen dann aber auch, dass die Welt der Exoskelette äußerst vielfältig ist. Die Systeme unterscheiden sich u.a. nach den unterstützten Körperregionen und ob sie aktiv, passiv oder soft sind. Derzeit gibt es bereits mehr als 100 kommerzielle Systeme auf dem Markt und jedes hat seine besonderen Features. Für »Einsteiger« ist es aber unglaublich schwer sich einen guten Überblick zu verschaffen und herauszufinden, worauf es für die eigenen Anforderungen in der Firma ankommt.

Der Exo Experience Day ist daher ein Angebot für alle Unternehmen, die sich mit der Frage auseinandersetzen wollen, worin sich Exoskelette unterscheiden, wie sie funktionieren und ob Exoskelette in ihrer Produktion eine adäquate Unterstützung bieten können. Das Fraunhofer IPA ist eines der weltweit größten Forschungsinstitute bei der Entwicklung und Evaluation von Exoskeletten. Unsere Experten bringen Ihnen die Funktionsprinzipien verschiedener Typen von Exoskeletten näher und geben Tipps für die richtige Auswahl als neutrale Institution. Testen Sie diverse Exoskelette unterschiedlicher Hersteller in unseren Exoworkathlon®-Parcours (realistische, mit der Industrie entwickelte Anwendungsszenarien) und verschaffen Sie sich einen Eindruck von den Potenzialen und Einsatzfeldern dieser Technologien

Inhalte

Überblick über Exoskelette anhand von Einordnungskategorien

Evaluationsmethoden zur Wirksamkeitsuntersuchung von Exoskeletten im Arbeitsumfeld

Akzeptanzfaktoren von Exoskeletten

Testen von Exoskeletten

Implementierungshilfen und -leitlinien

Ausblick bzgl. digitaler Arbeitsgestaltung mit Exoskeletten

Nutzen

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Funktionsweise von Exoskeletten und können verschiedene Modelle testen. Somit bekommen sie eine Grundlage für eine mögliche Auswahl für ihr Unternehmen.

Zielgruppe

Werksleiter, Arbeitssicherheit, Ergonomie-Experten, Exoskelett-Interessierte, Innovationsmanager, Arbeitsmedizin