RoHS 2 und die Norm EN IEC 63000

Die RoHS II -Richtlinie (2011/65/EU) beschränkt bestimmte gefährliche Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten. Betroffen davon sind sowohl die Hersteller als auch indirekt die Zulieferer. Für diese Unternehmen bedeutet das: die Anforderungen zu kennen, Materialien sorgfältig zu prüfen, Konformität nachzuweisen und Risiken im Blick zu behalten.

Die IEC 63000 beschreibt, wie Hersteller und Lieferanten die jeweiligen Anforderungen angehen können. Sie bildet die Basis für eine nachvollziehbare Nachweisführung entlang der Lieferkette.

Das Seminar vermittelt Verantwortlichen aus Entwicklung, Einkauf, Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Compliance das notwendige Grundwissen, um RoHS-Anforderungen, einschließlich IEC 63000, strukturiert einzuordnen und umzusetzen.

Nutzen

Die Teilnehmenden gewinnen Klarheit darüber,

die rechtlichen Anforderungen der RoHS II und der EN IEC 63000 zu verstehen und anzuwenden,

Risiken durch Schadstoffe zu erkennen und zu bewerten,

ein effektives Schadstoffmanagementsystem aufzubauen,

relevante Informationen zur RoHS-Konformität systematisch zu beschaffen und zu dokumentieren.

Zielgruppe