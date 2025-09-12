Schlanke Intralogistik

Die innerbetriebliche Logistik nimmt eine immer wichtigere Rolle in produzierenden Unternehmen ein. Sie entwickelt sich vom reinen Versorgungsdienstleister zum Erfolgsfaktor einer schlanken und effizienten Fabrik.

Sinkende Stückzahlen bei gleichzeitig steigender Variantenvielfalt erfordern differenzierte Konzepte, die den Spagat zwischen optimaler Versorgung der Produktion und aufwandsarmer Logistik ermöglichen. Hierfür müssen Logistik und Produktion Hand-in-Hand arbeiten und gemeinsam gestaltet werden, um eine verschwendungsarme Fabrik zu ermöglichen.

Sind schlanke Logistikprozesse einmal definiert, stellt sich die Frage nach geeigneter Digitalisierung und Automatisierung. Wo lohnt sich der Einsatz von FTS und wo können Logistikmitarbeiter durch den Einsatz von Digitalisierungslösungen optimal unterstützt werden? Durch systematische Betrachtung können die Ansatzpunkte mit dem größten Hebel identifiziert werden.

Erfahren Sie im Seminar, wie Sie Ihre Logistik schlank gestalten können, um eine effiziente Materialversorgung bei minimalen Aufwänden sicherzustellen, und wo Digitalisierung und Automatisierung den größten Mehrwert liefern.

Mit unserem wertstromorientierten Analyse- und Gestaltungsvorgehen können Sie eine maßgeschneiderte Logistiklösung für Ihre Produktion entwickeln.

Anhand von Industriebeispielen und einer begleitenden Übung zeigen wir Ihnen die praktische Umsetzung.

Mit Tipps und Tricks zur zielgerichteten Digitalisierung und Automatisierung zeigen wir Ihnen, wie Sie den Dreiklang aus schlanker, digitalisierter und automatisierter Intralogistik am besten für sich nutzen können.

Inhalt

Zielgerichtete Analyse der Produktionslogistik zur Identifikation von Verbesserungspotenzialen

Bildung von Teilefamilien, Analyse der Produktstruktur und des Wertstroms, Analyse des Logistiksystems

Wertstromgerechte Gestaltung einer schlanken Produktionslogistik

Schlanke Logistik als Basis für Digitalisierung und Automatisierung

Logistik 4.0: Gezielte Digitalisierung und Automatisierung in der Produktionslogistik

Potenzialanalyse für digitale Werkzeuge und Automatisierungslösungen in der Produktionslogistik

Durchgängiges interaktives Fallbeispiel

Produktionslogistik zu Bereitstellung, Transport und Lagerung

Planung und Optimierung der Produktionslogistik in der Praxis

Projektherausforderungen und Industriebeispiele

Nutzen für die Teilnehmenden

Optimierungspotenziale erkennen

Zielgerichtete Analyse der Intralogistik

Zuverlässige und effiziente Logistik entwickeln

Wertstromgerechte Gestaltung einer schlanken Intralogistik

Digitalisierung und Automatisierung gewinnbringend einsetzen

Logistik 4.0: Gezielte Digitalisierung und Automatisierung in der Intralogistik

Praxisnahe Umsetzung erleben

Planung und Optimierung der Intralogistik in der Praxis

Praktische Anwendung in Ihrem Unternehmen

Unmittelbare Umsetzung in interaktivem Fallbeispiel

Zielgruppe

Verantwortliche in den Bereichen Logistik, Produktion, Industrial Engineering etc. mit Bezug zur internen physischen Logistik sowie Interessenten aus allen Bereichen, die für die Umsetzung von Logistikprojekten zuständig sind.