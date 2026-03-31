Stuttgarter Sägetagung

Die Stuttgarter Sägetagung rückt einen oft vernachlässigten, aber entscheidenden Prozess in den Fokus: die Sägetechnik. Dieses klassische und traditionelle Verfahren eignet sich besonders für verschiedene Anwendungen in der Bauteilfertigung. Ob in der Holz-, Metall- oder Kunststoffverarbeitung, die Sägetechnik kann für vielfältige Materialien eingesetzt werden. Auch in automatisierten Fertigungsprozessen garantiert sie hohe Präzision und Qualität.

Insgesamt ist die Sägetechnik ein essenzielles Verfahren in vielen Industrien, das zur Effizienzsteigerung, Kostensenkung und Qualitätsverbesserung beiträgt. Von den neuesten Entwicklungen und Lösungen bis hin zu praktischen Übungen und einem Austausch.

Für die diesjährige Sägetagung zeichnen sich bereits zahlreiche relevante Themen ab:

Ansätze zur Steigerung der Effizienz in der Produktion

Neue Wege zur Qualitätsoptimierung

Umgang mit Maschinendaten

Moderne Automatisierungskonzepte

Wettbewerbsfähigkeit in einem zunehmend global geprägten Markt

Inhalte

Derzeit arbeiten wir daran, ein Programm zu entwickeln, das diese Themen aufgreift und vielseitige Einblicke bietet. Wir freuen uns darauf, auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Interessierte willkommen zu heißen.

Nutzen für die Teilnehmenden

Praxisnahe Informationen zu aktuellen Entwicklungen und wirtschaftlichen Potenzialen in der Sägetechnologie

Austausch zwischen Forschung, Werkzeugherstellern und Anwendern

Überblick über innovative Trends, Werkzeuge und Maschinen

Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte und Anwendervorträge von Branchenführern

Zielgruppe

Die Tagung richtet sich an Entwickler, Konstrukteure und Produktmanager von Sägewerkzeugen, -maschinen und -prozessen sowie Anwender aus der Holz-, Metall- und Kunststoffbranche. Auch Fach- und Führungskräfte produzierender Unternehmen, die bereits Sägetechnologien einsetzen oder deren Einsatz planen, sind eingeladen.