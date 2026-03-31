Tagung / 24. November 2026, 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Stuttgarter Sägetagung
Die Stuttgarter Sägetagung rückt einen oft vernachlässigten, aber entscheidenden Prozess in den Fokus: die Sägetechnik. Dieses klassische und traditionelle Verfahren eignet sich besonders für verschiedene Anwendungen in der Bauteilfertigung. Ob in der Holz-, Metall- oder Kunststoffverarbeitung, die Sägetechnik kann für vielfältige Materialien eingesetzt werden. Auch in automatisierten Fertigungsprozessen garantiert sie hohe Präzision und Qualität.
Insgesamt ist die Sägetechnik ein essenzielles Verfahren in vielen Industrien, das zur Effizienzsteigerung, Kostensenkung und Qualitätsverbesserung beiträgt. Von den neuesten Entwicklungen und Lösungen bis hin zu praktischen Übungen und einem Austausch.
Für die diesjährige Sägetagung zeichnen sich bereits zahlreiche relevante Themen ab:
- Ansätze zur Steigerung der Effizienz in der Produktion
- Neue Wege zur Qualitätsoptimierung
- Umgang mit Maschinendaten
- Moderne Automatisierungskonzepte
- Wettbewerbsfähigkeit in einem zunehmend global geprägten Markt
Inhalte
Derzeit arbeiten wir daran, ein Programm zu entwickeln, das diese Themen aufgreift und vielseitige Einblicke bietet. Wir freuen uns darauf, auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Interessierte willkommen zu heißen.
Nutzen für die Teilnehmenden
- Praxisnahe Informationen zu aktuellen Entwicklungen und wirtschaftlichen Potenzialen in der Sägetechnologie
- Austausch zwischen Forschung, Werkzeugherstellern und Anwendern
- Überblick über innovative Trends, Werkzeuge und Maschinen
- Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte und Anwendervorträge von Branchenführern
Zielgruppe
Die Tagung richtet sich an Entwickler, Konstrukteure und Produktmanager von Sägewerkzeugen, -maschinen und -prozessen sowie Anwender aus der Holz-, Metall- und Kunststoffbranche. Auch Fach- und Führungskräfte produzierender Unternehmen, die bereits Sägetechnologien einsetzen oder deren Einsatz planen, sind eingeladen.