Additiv im Südwesten

Der Südwesten Deutschlands gehört zu den wirtschaftlich stärksten Regionen Europas und hat auch im Bereich Additive Fertigungstechnologien einiges zu bieten. Der Schlüssel zum Erfolg liegt oft in der regionalen Vernetzung unterschiedlicher Akteure, wobei der digitale Austausch eine wesentliche Rolle bei der Förderung von Innovation spielen kann. Eine eigens konzipierte Webinar-Reihe soll die Möglichkeit von Austausch und Vernetzung bieten.



Oliver Refle, Forschungsbereichsleiter für Fertigungs- und Prozesstechnik am Fraunhofer IPA, moderiert gemeinsam mit dem Initiator Hans-Alfred Breuninger die Webinarreihe »Additiv im Südwesten«. In regelmäßigen Abständen wird die Webinarreihe abgehalten, wobei in jedem Termin drei wechselnde Experten und Expertinnen aus der Branche anregende Vorträge zu aktuellen Trends, Lösungen und Einblicken in die Additive Fertigung halten. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit der kostenlosen Webinarreihe Neues aus der Welt der Additiven Fertigung zu erfahren und neue Kontakte zu knüpfen!

