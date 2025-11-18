Anwenderforum Additive Produktionstechnologie

Vom 28. bis 29. April 2026 wird Stuttgart für zwei Tage zum Zentrum des 3D-Drucks in Süddeutschland. Das Anwenderforum ist eine etablierte Veranstaltungsreihe, die seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit der Konradin Mediengruppe ausgerichtet wird. Gemeinsam mit weiteren Forschungspartnern wie dem Fraunhofer IGB, Fraunhofer IAO, DLR und der Universität Stuttgart bietet das zweitägige Event eine Plattform für aktuelle und zukünftige Trends in der additiven Fertigung. Die Veranstaltung bietet hervorragende Networking-Möglichkeiten, insbesondere während der Abendveranstaltungen.

Inhalt

Das Programm umfasst hochkarätige Anwendervorträge, Workshops und Laborführungen, die das gesamte Spektrum der additiven Fertigung am Campus in Stuttgart-Vaihingen mit seinen zahlreichen Instituten präsentieren.

An beiden Veranstaltungstagen erwartet die Teilnehmenden unterschiedliche Programmpunkte. In thematisch verschiedenen Sessions wird der Bezug zu den neuesten Entwicklungen im Bereich der additiven Fertigung hergestellt.

Tag 1 umfasst Sessions zu den Themen additive Fertigung mit Metall, Kunststoffe und Elastomere, Softwarelösungen sowie Pre- und Post-Processing. Ausgewählte Referenten werden innerhalb der Sessions spannende Keynotes halten.

An Tag 2 folgen Sessions zu den Themen Medizin, Mobilität, Architektur sowie Sicherheit und Raumfahrt. Auch hier bereichern Keynotes externer Referenten die Sessions mit wertvollem Input.

Aktuell können sich frühzeitig Interessierte Zwei-Tageticket-Early-Bird Ticket sichern.

Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an Anwender, Forscher und Hersteller additiver Produktionstechnologien sowie an alle Interessierten aus dem Bereich der additiven Fertigung und den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automotive, Medizintechnik, Werkzeug- und Formenbau, Luft- und Raumfahrt und Elektronik/Elektrotechnik.