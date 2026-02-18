Cognitive Robotics und Reinforcement Learning

Künstliche Intelligenz, Machine Learning und andere datengetriebene Werkzeuge sind aktuell in aller Munde. Die Technologien sind nicht neu, aber dank der stetig zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung sowie der umfassend verfügbaren Rechenkapazitäten sind nun die Grundlagen vorhanden, um Machine Learning in die Praxis zu bringen. Es befähigt Systeme wie beispielsweise Roboter, sich durch selbstständiges Lernen flexibel auf sich verändernde Umgebungsbedingungen einzustellen und sich selbst zu optimieren. So entfallen aufwendige Änderungen in der Programmierung. Anwendungsbeispiele sind die Handhabung, Objekterkennung und Montage.

In der Schulung erwerben Sie Kenntnisse in verschiedenen Lernverfahren und deren Einsatzmöglichkeiten für lernende Roboter anhand von zahlreichen Praxisbeispielen. Die Vorträge werden auf Deutsch gehalten und das Kursmaterial wird in englischer Sprache bereitgestellt.

Die Schulung ist Teil des Fortbildungsprogramms für das Zertifikat »Data Scientist Specialized in Deep Learning« und baut auf dem Grundlagenkurs »Aktuelle Methoden des Maschinellen Lernens« auf. Sie haben die Möglichkeit, sich auch direkt zum Kurs »Cognitive Robotics« anzumelden. Dabei sollten Sie bereits Vorkenntnisse in Deep Learning, Grundkenntnisse in Statistik, maschinellem Lernen und solide Programmiererfahrung in Python besitzen. Weitere Informationen zur Zertifizierung finden Sie hier.