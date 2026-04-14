Design for Circularity

Die Transformation hin zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft erfordert neue Ansätze in der Produktentwicklung. Insbesondere die demontagefreundliche Gestaltung spielt eine zentrale Rolle, um Recycling, Remanufacturing und automatisierte Demontage wirtschaftlich und technisch umsetzen zu können.

Das Seminar vermittelt praxisnahe Grundlagen, Methoden und Richtlinien für »Design for Circularity« mit Fokus auf »Design for Disassembly«. Neben regulatorischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen lernen die Teilnehmenden systematische Vorgehensweisen kennen und wenden diese direkt auf eigene Produkte an.

Inhalte

Kreislaufwirtschaft erfordert neue Ansätze in der Produktentwicklung

Demontagefreundliche Gestaltung als Schlüssel für Recycling, Remanufacturing und automatisierte Demontage

Design for Circularity mit Fokus auf Design for Disassembly

Vermittlung von Grundlagen, Methoden und Richtlinien

Einordnung regulatorischer, wirtschaftlicher und technischer Rahmenbedingungen

Praxisnahe Anwendung der Inhalte auf eigene Produkte

Zielgruppe

Konstrukteure, Konstruktionsleitende, Produktentwickelnde, Kreislaufwirtschaftsverantwortliche

Nutzen für Teilnehmende