Workshop / 20. Mai 2026, 09.00 Uhr bis 17:00 Uhr
Design for Circularity
Die Transformation hin zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft erfordert neue Ansätze in der Produktentwicklung. Insbesondere die demontagefreundliche Gestaltung spielt eine zentrale Rolle, um Recycling, Remanufacturing und automatisierte Demontage wirtschaftlich und technisch umsetzen zu können.
Das Seminar vermittelt praxisnahe Grundlagen, Methoden und Richtlinien für »Design for Circularity« mit Fokus auf »Design for Disassembly«. Neben regulatorischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen lernen die Teilnehmenden systematische Vorgehensweisen kennen und wenden diese direkt auf eigene Produkte an.
Inhalte
- Kreislaufwirtschaft erfordert neue Ansätze in der Produktentwicklung
- Demontagefreundliche Gestaltung als Schlüssel für Recycling, Remanufacturing und automatisierte Demontage
- Design for Circularity mit Fokus auf Design for Disassembly
- Vermittlung von Grundlagen, Methoden und Richtlinien
- Einordnung regulatorischer, wirtschaftlicher und technischer Rahmenbedingungen
- Praxisnahe Anwendung der Inhalte auf eigene Produkte
Zielgruppe
Konstrukteure, Konstruktionsleitende, Produktentwickelnde, Kreislaufwirtschaftsverantwortliche
Nutzen für Teilnehmende
- Verständnis der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft zur strategischen Einordnung eigener Produkte und Prozesse
- Erlernen und Anwenden von Richtlinien sowie eines systematischen Vorgehens für die demontagefreundliche Produktgestaltung
- Entwicklung eines interdisziplinären und nachhaltigen Produktverständnisses
- Direkte praktische Anwendung der vermittelten Methoden im Workshop Teil
- Doppelter Mehrwert: Demontagefreundliche Produkte lassen sich in der Regel auch leichter montieren