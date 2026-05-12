Seminar / 02. Juni 2026, 08:30 Uhr bis 16:45 Uhr
Entscheidungskompetenz Humanoide Roboter
Humanoide Roboter gelten als eine der spannendsten Entwicklungen moderner Technologie und stehen zunehmend im Fokus von Industrie, Forschung und Gesellschaft. Unser Workshop bietet einen umfassenden Einblick in den aktuellen Stand dieser Systeme und beleuchtet sowohl ihre technischen Möglichkeiten als auch die damit verbundenen Herausforderungen. Dabei geht es nicht nur um Innovation und Zukunftsvisionen, sondern auch um konkrete Fragen der Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und praktischen Anwendung. Ziel ist es, ein fundiertes Verständnis für humanoide Robotik zu schaffen und gemeinsam zu diskutieren, welche Rolle diese Technologie künftig in unserem Alltag und in verschiedenen Branchen spielen kann.
Inhalte
- Überblick Humanoide – Aktueller Stand
- Programmieren + Trainieren
- Safety
- Roboterhände
- Cybersecurity
- Live Demo + Latour
Nutzen für die Teilnehmenden
- Überblick und Einordnung aktueller Meldungen und Entwicklungen
- Einschätzung Technologiereifegrad für deren Anwendungen
- Kooperationsmöglichkeiten mit IPA
- Austausch mit Gleichgesinnten
Zielgruppe
Mittleres Management, Produktionsleiter, Logistikleiter
Sonstige Informationen
Teilnehmer werden nach Abschluss nicht befähigt sein, humanoide Roboter zu programmieren / trainieren!