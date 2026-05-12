Entscheidungskompetenz Humanoide Roboter

Humanoide Roboter gelten als eine der spannendsten Entwicklungen moderner Technologie und stehen zunehmend im Fokus von Industrie, Forschung und Gesellschaft. Unser Workshop bietet einen umfassenden Einblick in den aktuellen Stand dieser Systeme und beleuchtet sowohl ihre technischen Möglichkeiten als auch die damit verbundenen Herausforderungen. Dabei geht es nicht nur um Innovation und Zukunftsvisionen, sondern auch um konkrete Fragen der Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und praktischen Anwendung. Ziel ist es, ein fundiertes Verständnis für humanoide Robotik zu schaffen und gemeinsam zu diskutieren, welche Rolle diese Technologie künftig in unserem Alltag und in verschiedenen Branchen spielen kann.

Inhalte

Überblick Humanoide – Aktueller Stand

Programmieren + Trainieren

Safety

Roboterhände

Cybersecurity

Live Demo + Latour

Nutzen für die Teilnehmenden

Überblick und Einordnung aktueller Meldungen und Entwicklungen

Einschätzung Technologiereifegrad für deren Anwendungen

Kooperationsmöglichkeiten mit IPA

Austausch mit Gleichgesinnten

Zielgruppe

Mittleres Management, Produktionsleiter, Logistikleiter

Sonstige Informationen

Teilnehmer werden nach Abschluss nicht befähigt sein, humanoide Roboter zu programmieren / trainieren!