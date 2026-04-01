Fabrikplanungen – strategische Stellhebel für zukünftige Fabrik- und Netzwerkkonzepte

Die aktuelle weltpolitische und weltwirtschaftliche Situation macht robuste Wachstumsprognosen für Unternehmen extrem schwer. Auch oder gerade ohne stabile Wachstumsprognosen und in einem dynamischen Umfeld, stehen produzierende Unternehmen vor der Herausforderung, zukünftige Produktions- und Logistikstrukturen flexibel, wirtschaftlich und effizient zu gestalten. Dies ist Ziel einer wandlungsfähigen, wertstromorientierten Fabrikplanung.

Die komplexere Ausgangsituation macht einerseits eine methodisch saubere und fachlich kompetente Planung notwendig. Andererseits nimmt auch die Bedeutung des Zusammenspiels zwischen Planer und Entscheidungsverantwortlichen zu.

Wie eine Fabrikplanung auch in der heutigen Zeit und unter erschwerten Bedingungen erfolgreich gelingen kann, zeigen wir Ihnen in diesem Webinar. Gemeinsam mit der Bruker Daltonics GmbH gehen wir auf die Erfolgsfaktoren und das Zusammenspiel zwischen Planer und Entscheider ein.

Bleiben Sie bei diesen strategischen Themen am Ball und bezüglich entscheidender Einflussfaktoren in Veränderungsprojekten informiert.

Nutzen für die Teilnehmenden

Überblick über ein ganzheitliches Fabrikplanungsprojekt und die Erfahrungswerte eines Kunden, nach der Umsetzung der Planung

Zielgruppe

Fabrikplaner, Entscheider in produzierenden Unternehmen (bspw. Geschäftsführer in KMU, Managementebene in Konzernen)