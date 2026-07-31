7. KI-Kongress: Embodied AI als Schlüssel für die Industrie

Der 7. KI-Kongress 2026 zeigt, wie Embodied AI digitale Intelligenz mit der physischen Industrie verbindet – von intelligenter Robotik bis zur lernfähigen Produktion. Im Fokus steht die Frage, wie Unternehmen die Kluft zwischen digitaler Intelligenz und physischer Realität überbrücken können:

Digitale Entscheidungen in präzise physische Handlungen umsetzen

Roboter befähigen, reale Situationen zu verstehen und flexibel darauf zu reagieren

Nahtlose Interaktion zwischen KI, Robotik und Mensch sicherstellen

Inhalte:

Das vollständige Programm und die Agenda des KI-Kongresses werden in Kürze veröffentlicht. Schon heute können Sie sich auf anregende Impulse aus Industrie und Forschung freuen. Erste bestätigte Referenten sind:

Dr. Bahram Torabi (SICK AG)

TRUMPF SE + Co. KG

Hans Uszkoreit (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz DFKI)

Leonardo Barcellona (NXAI GmbH)

Christoph Lieth (DEUTZ AG)

Prof. Dr.-Ing. Marco Huber (Fraunhofer IPA)

Zielgruppe:

Der KI-Kongress richtet sich an Entscheider, Fach- und Führungskräfte aus Industrie und Produktion, die sich über aktuelle KI-Anwendungen informieren, konkrete Einsatzmöglichkeiten kennenlernen und die digitale Transformation ihrer Unternehmen aktiv gestalten möchten. Ebenso an Innovations- und Transformationsverantwortliche, Ingenieure, Entwickler und technische Experten.