Kongress  /  18. November 2026, 9:00 bis 16:30 Uhr

7. KI-Kongress: Embodied AI als Schlüssel für die Industrie

Der 7. KI-Kongress 2026 zeigt, wie Embodied AI digitale Intelligenz mit der physischen Industrie verbindet – von intelligenter Robotik bis zur lernfähigen Produktion. Im Fokus steht die Frage, wie Unternehmen die Kluft zwischen digitaler Intelligenz und physischer Realität überbrücken können:

  • Digitale Entscheidungen in präzise physische Handlungen umsetzen
  • Roboter befähigen, reale Situationen zu verstehen und flexibel darauf zu reagieren
  • Nahtlose Interaktion zwischen KI, Robotik und Mensch sicherstellen

Inhalte:

Das vollständige Programm und die Agenda des KI-Kongresses werden in Kürze veröffentlicht. Schon heute können Sie sich auf anregende Impulse aus Industrie und Forschung freuen. Erste bestätigte Referenten sind:

  • Dr. Bahram Torabi (SICK AG)
  • TRUMPF SE + Co. KG
  • Hans Uszkoreit (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz DFKI)
  • Leonardo Barcellona (NXAI GmbH)
  • Christoph Lieth (DEUTZ AG)
  • Prof. Dr.-Ing. Marco Huber (Fraunhofer IPA)

Zielgruppe:

Der KI-Kongress richtet sich an Entscheider, Fach- und Führungskräfte aus Industrie und Produktion, die sich über aktuelle KI-Anwendungen informieren, konkrete Einsatzmöglichkeiten kennenlernen und die digitale Transformation ihrer Unternehmen aktiv gestalten möchten. Ebenso an Innovations- und Transformationsverantwortliche, Ingenieure, Entwickler und technische Experten.