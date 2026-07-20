​Open Lab Day des KI-Fortschrittszentrums

Was ist technisch machbar, was rechtlich zu beachten? Der Open Lab Day im Reallabor des Fraunhofer KI-Fortschrittszentrums gibt Unternehmen konkrete Antworten rund um KI und Robotik. Im Mittelpunkt steht der direkte Dialog mit den Expertinnen und Experten des KI-Fortschrittszentrums​.​ ​Im Rahmen geführter Rundgänge können zudem verschiedene KI- und Robotik-Demonstratoren aus der Praxis besichtigt werden.​​

​Die Themenschwerpunkte im Überblick

Generative und Agentic AI: Wie können große und hybride KI-Modelle genutzt werden, um durch praxisnahe Forschung und exemplarische Anwendungsfälle Lösungen für Unternehmen in Baden-Württemberg zu entwickeln und zu verbreiten?

Wie können große und hybride KI-Modelle genutzt werden, um durch praxisnahe Forschung und exemplarische Anwendungsfälle Lösungen für Unternehmen in Baden-Württemberg zu entwickeln und zu verbreiten? Humanoide Robotik: Wie lassen sich die tatsächliche technologische Reife und der wirtschaftliche Nutzen humanoider Roboter im Kontext von »Embodied AI« für Unternehmen realistisch bewerten, um fundierte Investitionsentscheidungen und geeignete Anwendungsfelder zu identifizieren?

Wie lassen sich die tatsächliche technologische Reife und der wirtschaftliche Nutzen humanoider Roboter im Kontext von »Embodied AI« für Unternehmen realistisch bewerten, um fundierte Investitionsentscheidungen und geeignete Anwendungsfelder zu identifizieren? ​KI-Compliance und regulatorisches Lernen: Welche Möglichkeiten bietet das Reallabor am KI-Fortschrittszentrum insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen in Baden-Württemberg, um regulatorische und technologische Anforderungen des EU AI Act und verwandter Regulierungen zu erfüllen, damit sie innovative und sichere KI- und Robotik-Anwendungen erfolgreich umsetzen können?

​Erleben Sie neben unseren (humanoiden) Robotern u.a. folgende Demonstratoren:

​Demo: Synthetische Defektdaten – KI-Prüfsysteme ohne reale Trainingsdaten

​Qualitätsprüfung mit KI scheitert oft an mangelnden Daten zu Defekten. Mit simulierten Defektdaten lassen sich robuste KI-basierte Prüfsysteme trainieren, ohne auf echte Fehler warten zu müssen.

​​Demo: KI-basierter Service-Assistent für komplexe Kundenanfragen

​Bei komplexen Kundenanfragen unterstützt KI dabei, relevante Informationen zu identifizieren, aus Handbüchern und Dokumenten zu extrahieren und in passende Antworten zu überführen.

​​Demo: Risikoanalyse mit KI – schneller zur FMEA

Die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) beschäftigt heute oft über Wochen ein ganzes Team, obwohl rund 95 Prozent der Inhalte Standardthemen sind. Unser KI-Agent automatisiert diese 95 Prozent, erstellt aus einem kurzen Interview eine vollständige, normkonforme FMEA und schafft so Freiraum für die wirklich produktspezifischen fünf Prozent. ​

​Demo: KI für Suche und Analyse von Prüfbefunden

​Semantische Suche und LLM-Assistenz können internes Fachwissen besser zugänglich machen. So lassen sich Fälle aus der Vergangenheit identifizieren, Muster erkennen und umsetzbare Erkenntnisse gewinnen – etwa für eine schnellere Fehlerbehebung, Ursachenanalyse und technische Entscheidungsfindung.

​​Demo: Video-Analyse-Tool – Wettbewerbsanalyse aus Produktvideos per KI

​Marktbeobachtung im Hausgerätebereich bedeutet bisher manuelle Auswertung zahlreicher Produktvideos und Datenblätter. Unser Tool automatisiert diesen Prozess und erstellt strukturierte Wettbewerbsintelligenz inklusive fertigem Report.

​Demo: FOCUS Lab: Eye-Tracking-basierte Arbeitsproben machen Informationsverarbeitung Sichtbar

Ablenkungen und Informationsüberlastung wirken oft unbemerkt. Mit Eye-Tracking-basierten Arbeitsproben wird in der Demo sichtbar, wie Informationen verarbeitet werden und welche Faktoren die Konzentration beeinflussen.

​​Demo KI-fähige SPS - Intelligente Prozesssteuerung direkt auf Embedded Devices

​Traditionelle SPS-Steuerungen stoßen bei komplexen Prozessoptimierungen an ihre Grenzen. Durch die Integration spezieller KI-Hardware und angepasster Software können SPS-Systeme mit KI-Funktionalität ausgestattet werden – für neue Möglichkeiten der smarten Prozesssteuerung direkt am Edge.

​Demo Voice-Cloning: Stimmklonen – wenn KI Stimmen missbraucht

​Das Beispiel macht nachvollziehbar, wie schnell sich Stimmen klonen lassen. Anhand des KI-Demonstrators wird deutlich, wie öffentlich verfügbare oder selbst aufgenommene Stimmen für CEO-Fraud, Spam-Anrufe oder Betrugsmaschen missbraucht werden können.

Die Veranstaltung richtet sich an

​alle, die sich im beruflichen Kontext mit Künstlicher Intelligenz und/oder Robotik beschäftigen möchten oder dies bereits tun und sich für neue Impulse rund um dieses Themengebiet interessieren. Auch rechtliche Fragestellungen stehen im Fokus.

Förderhinweis

Seit März 2026 befindet sich das KI-Fortschrittszentrum in seiner dritten Förderphase durch das Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus Baden-Württemberg, dank der dieser Open Lab Day möglich wird.​