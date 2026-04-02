Open Lab Day beim »Reallabor für rechtskonforme KI und Robotik am KI-Fortschrittszentrum«

Interessierte Unternehmen erleben beim Open Lab Day, was im Kontext von Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik für Produktion und Dienstleistung technisch möglich und rechtlich relevant ist. Ein besonderer Fokus liegt auf dem persönlichen Austausch mit den Expertinnen und Experten vom Fraunhofer IPA und Fraunhofer IAO.

​Die Themenschwerpunkte im Überblick

Generative und Agentic AI: Wie können große und hybride KI-Modelle sowie Agentic AI genutzt werden, um durch praxisnahe Forschung und exemplarische Anwendungsfälle Lösungen für Unternehmen in Baden-Württemberg zu entwickeln und zu verbreiten?

Wie können große und hybride KI-Modelle sowie Agentic AI genutzt werden, um durch praxisnahe Forschung und exemplarische Anwendungsfälle Lösungen für Unternehmen in Baden-Württemberg zu entwickeln und zu verbreiten? Humanoide Robotik: Wie lassen sich die tatsächliche technologische Reife und der wirtschaftliche Nutzen humanoider Roboter für Unternehmen realistisch bewerten, um fundierte Investitionsentscheidungen und geeignete Anwendungsfelder zu identifizieren?

Wie lassen sich die tatsächliche technologische Reife und der wirtschaftliche Nutzen humanoider Roboter für Unternehmen realistisch bewerten, um fundierte Investitionsentscheidungen und geeignete Anwendungsfelder zu identifizieren? KI-Compliance und regulatorisches Lernen: Wie unterstützt das Reallabor am KI-Fortschrittszentrum insbesondere kleine und mittlere Unternehmen in Baden-Württemberg praxisnah dabei, regulatorische und technologische Anforderungen des EU AI Act und verwandter Regulierungen zu erfüllen, damit sie innovative und sichere KI- und Robotik-Anwendungen erfolgreich umsetzen können?

Zu jedem Themenschwerpunkt wird es einen geführten Rundgang zu je drei Demonstratoren geben. Die Gäste haben die Möglichkeit, an insgesamt zwei von drei angebotenen Touren teilzunehmen. Die Angabe der gewünschten Touren erfolgt vor Ort bei der Anmeldung.

Vorläufiges Programm:

9 – 9.30 Uhr: Anmeldung und Begrüßungskaffee

9.30 – 10.30 Uhr: Vorstellung des Reallabors am KI-Fortschrittszentrum sowie Einführung in die drei oben gelisteten Themen-Schwerpunkte

10:30 – 11 Uhr: Diskussion mit Fachleuten rund um das Thema »Regulatorische Anforderungen an den rechtssicheren Einsatz von KI und KI-basierter Robotik und Unterstützungsangebote für Unternehmen«

11 – 11.15 Uhr: Start der ersten Touren zu den Demonstratoren (jeder Gast entscheidet sich für eine von drei möglichen Touren)

12 Uhr: Mittagssnack und Möglichkeit zum Austausch

12:45 – 13.30 Uhr: Start der zweiten Touren zu den Demonstratoren (jeder Gast entscheidet sich für eine zweite von drei möglichen Touren)

13:30: Voraussichtliches Ende und Möglichkeit zum Austausch

Förderhinweis

Seit März 2026 befindet sich das KI-Fortschrittszentrum in seiner dritten Förderphase durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg, dank der dieser Open Lab Day möglich wird.

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