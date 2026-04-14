Plexus-Tag 2026

Wir laden herzlich zum ersten Plexus-Tag ein – einem Tag voller Austausch, Inspiration und gemeinsamer Perspektiven für Menschen mit traumatischer Schulterlähmung und ihre Angehörigen. Die Veranstaltung findet am Montag, 15. Juni 2026, bei uns am Fraunhofer IPA in Stuttgart statt.



Dieses Programm wartet auf euch:

spannende Laborführung

interaktiver User-Workshop

Vorstellung Prototypen

offene Austauschrunde/Forum

Wir freuen uns über jede Teilnahme und darauf, gemeinsam ins Gespräch zu kommen.



Agenda:

09:00-09:15Uhr: Ankommen

09:15-09:30Uhr: Begrüßung und Einführung in das Thema

09:30-12:30Uhr: User-Workshop

mit zwei Gruppen: Angehörige und Betroffene

Inkl. Protypenvorstellung

12:30-13:30Uhr: Mittagspause (Catering)

13:30-14:30Uhr: Zusammenfassung und Offboarding Workshop

14:30-15:15Uhr: Laborführung (D-Labor Exo-Showroom und MoCap)

15:15-17:00Uhr: Offene Austauschrunde im Forumformat (Eventuell mit Impulsbeitrag Tim Focken)



Hintergrund zum Projekt

Entwicklung eines aktiven Exoskeletts für Menschen mit Plexusverletzung und daraus resultierender Schulterlähmung. Der Fokus liegt auf einem user-centred Designansatz, der die Anwender:innen in der Projektentwicklung miteinbezieht (siehe auch: https://plexus-community.de/). Mit Hilfe des Minimal Actuation Approach wird versucht sowohl angestrebte Funktion als auch die Technischer Komplexität der Umsetzung zu berücksichtigen. Aktuell gibt es bereits zwei prototypenhafte Demonstratoren und Mitte 2026 startet ein 3-jähriges BMBFTR-Projekt.