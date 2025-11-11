Wertstromdesign für komplexe Produktionen

Das Ganze sehen, um das Ganze zu verbessern

Wertstromdesign neu gedacht! Erlernen Sie die Grundlagen der klassischen Wertstrommethode und wie Sie diese mit methodischen Ergänzungen auf komplexe Produktionen anwenden können. Anhand eines selbst zu bearbeitenden Praxisbeispiels sammeln Sie schon während des Seminars erste Erfahrungen mit der Methode und können so die Anwendbarkeit im eigenen Unternehmen einschätzen.

Wertstromdesign dient der Visualisierung und Optimierung des kompletten Produktionsablaufs in einer Fabrik. Die Methode betrachtet Produktionsprozesse, Material- und Informationsflüsse. Sie eignet sich insbesondere für die Abstimmung der Produktionsprozesse aufeinander mit dem Ziel, die Effizienz zu steigern und die Durchlaufzeit zu verkürzen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Nutzen Sie die Gelegenheit, die für eine Produktionsoptimierung äußerst wichtige Methode Wertstromdesign theoretisch und praktisch kennenzulernen.

Inhalte

Die Fabrik nach Produktfamilien strukturieren

Mit der Wertstromanalyse die Produktion komplett darstellen

Engpässe im Produktionsablauf identifizieren

Potenziale zur Verkürzung der Durchlaufzeit und Verbesserung der Kapazitätsabstimmung erkennen

Zur Aufname komplexer Produktionen gezielt Erweiterungen einsetzen

Den Datenwertstrom aufnehmen und eine schlanke Informationslogitik gestalten

Mit den acht Gestaltungsrichtlinien des Wertstromdesigns eine schlanke und effiziente Fabrik gestalten

Losgrößen und Bestände berechnen und die Wertstromlogistik auslegen

Nutzen für die Teilnehmenden

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen die Grundlagen der für eine Produktionsoptimierung äußerst wichtigen Wertstrommethode systematisch kennen. Sie lernen, diese auch bei komplexen Produktionen systematisch anzuwenden und entsprechende methodische Erweiterungen zu nutzen. Anhand eines selbst zu bearbeitenden Praxisbeispiels trainieren sie das Erlernte und können so die Anwendbarkeit im eigenen Unternehmen einschätzen. Durch praktische Übungen sammeln die Teilnehmer schon während des Seminars erste Erfahrungen mit der Methode.

Jeder Teilnehmende erhält ein Wertstrom-Klemmbrett im Wert von 48 Euro.

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus der Produktion, Fertigung, Montage, Logistik, Arbeitsvorbereitung und Materialwirtschaft