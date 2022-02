Anforderungen an ein Betriebssystem für die Produktion

Werkzeugmaschinen laufen rund um die Uhr und haben häufig Lebenszeiten von über zehn Jahren. In welchen Intervallen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sinnvoll sind, ist hingegen schwer abzuschätzen. Es kommt deshalb immer wieder zu kostspieligen Ausfällen. Eine mögliche Lösung: Es könnten zusätzliche Sensoren in eine Werkzeugmaschine integriert werden. Sie würden ungewöhnliche Geräusche wahrnehmen und melden, die auf Verschleiß hindeuten und drohende Stillstände ankündigen. Intelligente Algorithmen könnten die Sensordaten automatisiert auswerten und Hinweise geben, welche Komponente ausgetauscht werden muss.

Leider ist es derzeit noch sehr aufwendig, ein solches Anwendungsszenario in die Tat umzusetzen. Erleichtern würde das ein offenes, verteiltes, echtzeitfähiges und sicheres Betriebssystem, das eine schnelle Integration von KI in die Produktion ermöglicht. Genau das soll FabOS können. Welche Anforderungen es in der Praxis erfüllen muss, haben die 26 Projektpartner, die FabOS entwickeln, ermittelt, indem sie sich mögliche Anwendungsfälle in der Industrie wie jene Werkzeugmaschine angeschaut haben.