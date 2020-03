Kleine und mittlere Unternehmen am Anfang der Digitalisierung

Betriebe in Baden-Württemberg möchten innovative Technologien, Digitalisierung und Vernetzung weiter ausbauen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die Studierende der ESB Business School an der Hochschule Reutlingen in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA erstellt haben.

Die IT-Ansätze Big Data und Blockchain finden in den befragten Unternehmen wenig bis kaum Anwendung. Hier ist geplant, den Einsatz in den nächsten fünf Jahren zu erhöhen. Knapp die Hälfte der Unternehmen setzt bereits Cloud-Technologien ein. Daten werden aber überwiegend noch immer zentral auf internen Servern oder Datenbanken, kaum auf Clouds oder dezentralen Datenbanken gespeichert.