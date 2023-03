Was ein Betriebssystem für die Produktion können muss

Eine Referenzarchitektur dient als Leitfaden für die Entwicklung von Systemen, Anwendungen oder Technologien. Sie bietet eine standardisierte Struktur, die es ermöglicht, verschiedene Komponenten und Technologien zu integrieren und zusammenzuarbeiten. Eine Referenzarchitektur gibt Entwicklern und Ingenieuren eine gemeinsame Basis, auf der sie ihre Arbeit aufbauen können. Sie beschreibt typischerweise die wichtigsten Komponenten eines Systems, ihre Beziehungen zueinander, ihre Funktionen und ihre Schnittstellen.

Das Projekt FabOS wird von einem Forschungsteam des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA und Partnern aus 23 weiteren Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Unternehmen entwickelt. Ziel ist es, ein offenes, verteiltes, echtzeitfähiges und sicheres Betriebssystem für die gesamte Produktion zu schaffen. Die nun veröffentlichte FabOS-Referenzarchitektur ermöglicht es Unternehmen, künstliche Intelligenz in der Produktion auf einer standardisierten Plattform zu nutzen, die auf bewährten Prinzipien und Best Practices basiert.

Das Whitepaper »Towards an open, distributed, real-time capable and secure operating system for AI-assisted manufacturing« steht kostenlos zum Download zur Verfügung.