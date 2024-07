Bewerbungsphase für den Wittenstein Biointelligenz Preis 2024 hat begonnen

Bis zum 30. Juni 2024 ist es noch möglich, sich für den Wittenstein Biointelligenz Preis zu bewerben. Der Preis honoriert innovative Ansätze an der Schnittstelle von Lebenswissenschaften, Ingenieurwesen und Informationstechnologie. Zur Teilnahme aufgefordert sind sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen, deren interdisziplinäre Ansätze eine effektive Integration von Informationstechnologie, Produktionstechnik und Biotechnologie aufweisen. Der Preis ist mit 20 000 Euro an Unternehmen und 5000 Euro an Einzelpersonen dotiert und wird von der Wittenstein Stiftung finanziert. »Die Wittenstein Stiftung engagiert sich hier auf Basis der Überzeugung, dass biointelligente Systeme das Potenzial haben, bislang bestehende Unmöglichkeiten und Zielkonflikte aufzulösen«, so Dr. Manfred Wittenstein, Stifter und Kuratoriumsvorsitzender. Die fünfköpfige Jury setzt sich wie folgt zusammen: Dr.-Ing. Benedikt Hofmann, Chief Generating Officer der WITTENSTEIN SE, Prof. Dr. Barbara Lieder, Leiterin Fachgebiet Humanernährung und Diätetik an der Universität Hohenheim, Prof. Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl, Leiter des Instituts für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb (IFF) der Universität Stuttgart und des Fraunhofer IPA, Adrian Thoma, Managing Director des Gründermotors, und Olaf Koch, Partner der Zintinus GmbH.