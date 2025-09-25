Biointelligence Summit des Fraunhofer IPA präsentiert ersten biologischen Computer

»Sensationell ist, dass wir erstmals in Deutschland den Neuronen-Computer CL1 präsentieren können. Wir freuen uns sehr, dass der Gründer von Cortical Labs, Brett Kagan, einer der Keynote Speaker, uns das innovative Gerät vor Ort vorstellt«, so Robert Miehe, der Biointelligenz-Experte des Fraunhofer IPA.

Neuronen spielen Ping-Pong

Das sogenannte Dishbrain ist ein neuronales Hybridsystem des australischen Start-ups Cortical Labs, bei dem etwa 800.000 menschliche oder Maus-Neuronen auf einer Mikroelektroden-Plattform in Echtzeit mit einem Ping-Pong-Spiel verbunden werden, wodurch die Zellen innerhalb von wenigen Minuten lernen, den Ball zu treffen – ein Beispiel für »synthetic biological intelligence«. Der CL1 baut auf dem Dishbrain auf und bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in der Pharmaforschung, etwa bei personalisierten Medikamententests, oder in der adaptiven Robotik.