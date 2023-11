CyberLänd – Baden-Württemberg auf dem Weg ins Metaverse

Das Thema Metaverse hat in den letzten Jahren große Aufmerksamkeit erregt. Als nächste Entwicklungsstufe des Internets im dreidimensionalen Raum sollen physische und virtuelle Welten in bisher nicht gekannter Weise miteinander verschmelzen. Die dadurch ermöglichten neuen Formen sozialer Interaktion und wirtschaftlicher Transaktionen eröffnen Potenziale für innovative Geschäftsmodelle und neue Formen kollaborativer Wertschöpfung. Doch wie können sich insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen in Baden-Württemberg auf diese Entwicklungen einstellen?

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-Württemberg, sagte gestern im Rahmen der Veranstaltung »CyberLänd Innovationsforum Metaverse«: »Baden-Württemberg befindet sich bereits jetzt auf dem Weg zu einem ›CyberLänd‹. Weit über 600 Firmen und Forschungseinrichtungen aus Baden-Württemberg bieten heute schon Metaverse-relevante Produkte und Dienstleistungen an. Damit befinden sie sich auf dieser neuen Metaverse-Kompetenzlandkarte, die im Rahmen dieses gemeinsamen Forschungsprojekts von Fraunhofer IPA, IAO und VDC entwickelt wurde. Diese Landkarte ist ein wichtiges Tool, um die bereits vorhandenen Metaverse-Kompetenzen im Land miteinander zu vernetzen und weiterzuentwickeln. Unser gemeinsames Ziel ist es, die großen Chancen immersiver Technologien im Land noch intensiver zu nutzen.«