»Internationale Benchmark Biointelligenz«

Industrie- und Expertenbeirat trifft sich am Fraunhofer IPA

Am 22. Februar 2023 trifft sich ein Industrie- und Expertenbeirat in Stuttgart, um mit der Erstellung einer »Internationalen Benchmark Biointelligenz« (InBenBio) zu beginnen. Die globale Untersuchung dient dazu, die wirtschaftliche Entwicklung und die Forschung zur Biointelligenz in Deutschland nach den Bedarfen der produzierenden Unternehmen auf nationaler Ebene zu gestalten. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt wird vom Fraunhofer IPA geleitet. Zum Projektkonsortium gehören die Universitäten Stuttgart und Hohenheim, der VDMA und McKinsey.