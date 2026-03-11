Warum KI-Modelle »von der Stange« an der Industrieproduktion scheitern

Pressemitteilung März 2026 /

Standardisierte Algorithmen bilden den Energieverbrauch einer komplexen Industrieproduktion nur unzureichend ab. Lastspitzen können sie oft nicht vorhersagen. Das zeigen Forscher vom Fraunhofer IPA in einem jüngst veröffentlichten Paper. Sie empfehlen maßgeschneiderte Datenintegration und Expertenwissen über die Gegebenheiten in der Produktion.