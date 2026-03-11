Warum KI-Modelle »von der Stange« an der Industrieproduktion scheitern

Komplexität ist kein Garant für Präzision

Ein weiteres Kernergebnis der Studie ist, dass moderne und komplexe Deep-Learning-Architekturen nicht automatisch bessere Ergebnisse liefern als klassische Verfahren. Im direkten Vergleich zeigte sich, dass etablierte Machine-Learning-Methoden (beispielsweise »Random Forest«) robuster agieren, wenn die Datenbasis klein ist oder viele fehlerhafte Messwerte enthält. Klassische Statistik schlägt hier oft die komplexe KI. Moderne Deep-Learning-Modelle können ihr Potenzial erst dann ausspielen, wenn sie spezifisch auf den Anwendungsfall angepasst werden.

»Unsere Ergebnisse zeigen ganz klar: Den einen ›Master-Algorithmus‹ für die Energiewirtschaft gibt es nicht. Insbesondere in der Industrie sehen wir, dass selbst fortgeschrittene Modelle an ihre Grenzen stoßen, wenn der Dateninput wenig informativ oder die für die Prognose wichtigen Einflussfaktoren falsch verarbeitet werden. Unser Ansatz geht daher über reines Benchmarking hinaus: Wir kombinieren die passendsten Modelle vom Markt mit einer tiefen Integration von Produktionsplänen, Kalenderdaten und Wetterprognosen. Nur so entstehen individuelle Lösungen, die robust genug sind, um die Energiekosten wirklich zu senken«, sagt Baur. Er ist Experte für Prognosen und einer der Autoren der Studie.