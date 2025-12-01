Der 3. Stuttgarter Nachhaltigkeitstag am Fraunhofer IPA bringt Entscheiderinnen und Entscheider aus der Industrie mit führenden Expertinnen und Experten aus der angewandten Forschung zusammen, um zentrale Bausteine einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Wertschöpfung zu beleuchten. In diesem Jahr rückt die Frage in den Mittelpunkt, wie digitale Transparenz, KI-gestützte Verfahren und neue Energie- und Kreislaufstrategien die industrielle Nachhaltigkeit beschleunigen.

Der Fokus liegt diesmal auf dem Einsatz von Digitalisierungslösungen sowie auf Anwendungsbeispielen der Ressourceneffizienz. Dabei geben wir einen Überblick über Digitalisierung in der Kreislaufwirtschaft, unter anderem über Digitale Produktpässe als Schlüssel für Rückverfolgbarkeit und zirkuläre Materialströme. Zudem wird gezeigt, wie KI und Nachhaltigkeit zusammenwirken und wie automatisierte PCF-Ermittlung und Bilanzierung möglich werden. Energiebezogene Simulationen zeigen, wie datenbasierte Ansätze ökologische und wirtschaftliche Ziele verbinden. Impulse zur ultraeffizienten Fabrikplanung und zum Energiewertstrom ergänzen den Blick auf strategische Gestaltungsspielräume.

Im Workshop-Format werden die Teilnehmenden aktiv einbezogen und erleben an mehreren Demonstrationsstationen bereits verfügbare und praxisnahe Lösungen. Dabei erhalten die Teilnehmenden konkrete Impulse, wie sie die vorgestellten Technologien und Ansätze zielgerichtet in ihren eigenen Unternehmenskontext übertragen und dort wirkungsvoll nutzen können.

Forschung und Unternehmenspraxis kommen miteinander ins Gespräch und entwickeln Perspektiven für robuste, ressourcensensible Produktionssysteme. Lassen Sie sich diese Gelegenheit zum Lernen und Netzwerken nicht entgehen.

Inhalte

Digitaler Produktpass: Anwendungen, Beispiele und Anforderungen

KI & Nachhaltigkeit: Automatisierte PCF-Ermittlung, Bilanzierung und Compliance

Energie: Simulationen, Prognosen, Energieeffizienz, Energiewertstrom

Ultraeffiziente Fabrikplanung

Workshop-Format und Demonstrationsstationen

Zielgruppe

Nachhaltigkeitsbeauftragte, Entscheidungstragende in produzierenden Unternehmen, HSE- und EHS-Manager und Managerinnen, Werkleitende, Geschäftsführende, Fach- und Führungskräfte aus Energie-, Digitalisierungs- und Umweltbereichen.