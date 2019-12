»Das ganze Institut ist Fritz Klocke zu großem Dank verpflichtet. Er war mir aber auch persönlich in den vergangenen 18 Monaten eine enorme Hilfe«, so der geschäftsführende Leiter des Fraunhofer IPA, Thomas Bauernhansl. »Ich bin froh, dass mein Kollege Alexander Sauer nun an Bord der Institutsleitung ist. Seit er 2015 als Leiter des Instituts für Energieeffizienz in der Produktion der Universität Stuttgart (EEP) und als Bereichsleiter am Fraunhofer IPA zentrale Themen rund um die Nachhaltigkeit im Produktionsumfeld vorantreibt, haben wir enorm an Sichtbarkeit gewonnen. Wir konnten große Projekte an Land ziehen und haben viele neue Industriekooperationen gewonnen. Alexander Sauer hat wirklich einen tollen Job gemacht«, so Bauernhansl.