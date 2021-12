Whitepaper zeigt, wie es nach Corona weitergeht

Hybrides Arbeiten steigert Attraktivität von Arbeitgebern

Wie sich diese Nachteile abbauen oder sogar vollständig beseitigen lassen, wie es gelingt, ein Team auf Distanz erfolgreich zu führen, wie sich die Funktion des Büros wandelt, wenn die Mitarbeitenden weiterhin teilweise von zuhause arbeiten, haben die Forscherinnen und Forscher um Schöllhammer in ihrem Whitepaper herausgearbeitet. Es steht seit heute unter folgendem Link zum Download zur Verfügung:

https://www.ipa.fraunhofer.de/nextnormal

Die Erkenntnisse aus dem Whitepaper gelten nicht nur für das Fraunhofer IPA, sondern lassen sich auf andere Unternehmen übertragen. Wie man dabei am besten vorgeht, welche methodischen Ansätze sich bewährt haben und auf welche Erfolgsfaktoren es ankommt, zeigen Schöllhammer und sein Team am 22. September in ihrem kostenlosen Webinar »Next Normal – Wie sieht das neue Arbeitsleben aus?«. Denn das orts- und zeitflexible Arbeiten hat entscheidende Vorteile: »Wer den Mitarbeitenden die Freiheit gibt selbst zu entscheiden, ob sie zuhause arbeiten möch ten oder doch lieber ins Büro fahren, wird als Arbeitgeber attraktiver«, sagt Schöllhammer. »Mit dieser Wahlfreiheit lockt man nicht nur Talente aus der eigenen Region an, sondern weit darüber hinaus.«