Wirtschaftliche Chancen der Künstlichen Intelligenz nutzen

»Wir verfolgen das Ziel, mit und für Unternehmen KI-Anwendungen zu entwickeln, denen die Menschen vertrauen und die sie akzeptieren. Nur wenn Menschen mit neuen Technologien intuitiv interagieren und vertrauensvoll zusammenarbeiten, kann ihr Potenzial optimal ausgeschöpft werden«, betont Dr. Matthias Peissner, Leiter des KI- Fortschrittszentrums am Fraunhofer IAO. Die Studienreihe nimmt daher besonders Themen wie Zuverlässigkeit, Erklärbarkeit (xAI), Technologien und Einführungsstrategien in den Blick. »Niedrigschwellige Angebote für Unternehmen sind seit jeher ein Eckpfeiler des KI-Fortschrittszentrums als Transfereinrichtung des Cyber Valley. Diesem Anspruch kommen wir auch mit der Studienreihe nach«, ergänzt Prof. Marco Huber, Leiter des KI-Fortschrittszentrums am Fraunhofer IPA.

Kostenfreier Download

Die Studien stehen ab sofort zum Download auf der Webseite des KI-Fortschrittszentrums zur Verfügung. In den nächsten Wochen stellen die beiden Fraunhofer-Institute die einzelnen Studien in verschiedenen Formaten wie Pressemeldungen, Social-Media- und Blogbeiträgen näher vor. Englische Übersetzungen der Studien folgen in den nächsten Wochen.

Alle Studien sind auf der Webseite des KI-Fortschrittszentrums zu finden: www.ki-fortschrittszentrum.de/studien