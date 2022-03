3 Jahre neues AIAG/VDA-Handbuch: Interpretation der Bewertungs- und Aufgaben-Prioritäts-Tabellen nach AIAG/VDA (2019)

Dr.-Ing. Alexander Schloske

Senior Expert Quality

Herr Dr. Alexander Schloske ist seit 1989 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) in Stuttgart. Er besitzt langjährige Projekterfahrung auf dem Gebieten des Qualitätsmanagements in den unterschiedlichsten Branchen. Seine beruflichen Schwerpunkte liegen auf der methodischen Produkt- und Prozessoptimierung mit der FMEA sowie

der Absicherung mechatronischer Systeme unter dem Aspekt der „Funktionalen Sicherheit“ gemäß der ISO 26262.