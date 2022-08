DC-Ready – industrielle Gleichstromversorgung

Auf dem Weg zu einer CO2-neutralen Produktion kommt der Energieeffizienzsteigerung eine besondere Bedeutung zu. Dafür müssen auch Technologien, die bereits seit mehr als 100 Jahren eingeführt und bewährt sind, in Frage gestellt werden. Der Einsatz eines Gleichstromnetzes (DC) und damit die Abkehr vom Wechselstrom (AC) in der Fabrik ist ein Umbruch, der Energieeffizienzsteigerung und eine einfache Optimierung der Energienutzung ermöglicht. In der Webinar-Reihe geht es sowohl um technischen Fragen des DC-Systems, Potenziale der Gleichstromversorgung, als auch um konkrete Anwendungsfälle des offenen DC-Systems.

Themen

17.11.2022 Die Architektur des DC-Netzes: Sicherheitskonzept, Skalierbarkeit und Normenlage

24.11.2022 Gleichspannung als Beitrag zur CO2-neutralen Fabrik

01.12.2022 DC-Ready: Das offene System in der Anwendung

Inhalte

17. November 2022

In diesem Webinar werden entscheidende Fragen zur Sicherheit, Versorgung, Normung und Skalierung beantwortet.

DC-System: Netzform, Spanungsbereiche und Netzstruktur im DC-Netz

Sicherheit und Absicherung: Schutzkonzepte, Personenschutz, DC-Abzweig

DC-Versorgung: Skalierbar von Anlagenversorgung bis Hallen-DC-Netzebene

DC in der Normung: bestehende Normen, Aktivitäten und Roadmap

24.11.2022

In diesem Webinar wird vorgestellt, welchen Beitrag die Gleichspannung zur CO2-neutralen Fabrik leisten kann.

Industrielle Energiewende und CO2 Neutralität: Welchen Beitrag leistet DC?

Gleichstromtechnik mit Blick in die Zukunft (2035)

Der Weg von AC zu DC: Potenziale & Transformation

Aktives Energiemanagement: Möglichkeiten eines intelligenten DC-Netzes

1.12.2022

In diesem Webinar werden konkrete DC-Anwendungsfälle aus dem Anlagenbau und der Automobilindustrie vorgestellt.

Anwendung im Anlagenbau bei der HOMAG GmbH

DC-Versorgung für den produktiven Fabrikbetrieb bei der Schaltbau GbmH

DC-Elektroplanungen: Herausforderungen aus der Praxis

DC Anwendung in der Automobilindustrie bei der Mercedes-Benz AG

Zielgruppe

Energiemanager, Nachhaltigkeitsbeauftragte, Energieplaner Automatisierungstechniker, Technologieplaner, Produktionsleiter

Elektrofachplaner, Ingenieurbüros

Geschäftsführung, Unternehmensstrategie, Produktmanager Maschinen- und Anlagenbau

Nutzen für die Teilnehmenden

Die Teilnehmenden