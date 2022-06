FabOS-Friday

29.07.2022

ab 13.50 Uhr

Empfang, virtueller Begrüßungskaffee

14.00 Uhr

Begrüßung und Vorstellung FabOS

Bumin Hatiboglu

Umsetzungsmethoden für die digitale Produktion, Fraunhofer IPA, Stuttgart

14.15 Uhr

Funktionale Sicherheit in der industriellen Fertigung

M. Sc. Patrick Schlosser

Intelligente Prozessautomation und Robotik, KIT IAR, Karlsruhe

Sicherheit in industriellen Anwendungen stellt weiterhin hohe Anforderungen an Produkte und deren Entwicklung. Dies schließt auch rechtliche Aspekte ein. Industrie 4.0-Anwendungen, die auf maschinellem Lernen basieren, stehen hierbei vor besonderen Herausforderungen bzgl. der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. In diesem Vortrag werden mögliche Lösungen hierfür vorgestellt, die im Rahmen des FabOS-Projekts entwickelt werden.

14.40 Uhr

Open Source – Innovationstreiber der Industrie 4.0

Marco Jahn

Research Project Manager, Eclipse Foundation Europe GmbH, Darmstadt

Der Markt der Industrie 4.0-Lösungen wird immer schnelllebiger und einige Anbieter verschwinden auch wieder. Zudem stellt Cybersicherheit immer komplexere Anforderungen an die Pflege von Bestandsystemen. Unternehmen fragen sich deshalb zunehmend: „Wie stelle ich sicher, dass angeschaffte Lösungen langfristig und sicher eingesetzt werden können?“ und „Wie reduziere ich meine Lieferantenabhängigkeiten?“. In diesem Vortrag lernen Sie, welchen positiven Einfluss Open-Source auf diese Fragen haben kann, welche Lizenzmodelle es gibt und wie damit bspw. in FabOS umgegangen wird.

15.05 Uhr

Abschluss

Fragen der Teilnehmer

Offene Diskussion der Themen

Vorschau auf kommende Veranstaltungen

15.30 Uhr

Ende der Veranstaltung