Die CO2-neutrale Fabrik

Jedes Unternehmen steht in der Pflicht, seinen CO2-Fußabdruck zu verringern und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Das Umstellen auf eine klimafreundliche Produktion stellt die Unternehmen vor diverse Herausforderungen. So muss auch die gesamte Supply Chain und die nachgelagerte Nutzung von Produkten ebenso auf klimaneutral umgestellt werden. Maschinenbau und Automobilindustrie müssen genau so Lösungen finden wie Logistiker und die Prozessindustrie. Eines eint alle: Keiner ist von den Regularien ausgenommen. (Quelle: produktion.de)

Auf der Konferenz Die CO2-neutrale Fabrik treffen sich im Herbst wieder Experten aus Wissenschaft, Forschung und Industrie, um alle relevanten Themen zur Erreichung der Klimaziele für produzierende Unternehmen zu besprechen.



Unser Institutsleiter Prof. Dr. Alexander Sauer hat als Fachbeirat und einer der Konferenzleiter das Programm mitgestaltet und freut sich darauf Sie in Augsburg zu begrüßen.



Themen

Energieversorger und ihr Beitrag zur CO2-Neutralität von Fabriken

CO2-Neutralität -Umsetzungsbeispiele

Sektorkopplung

Scope 3

Gleichstromfabrik

Zielgruppe

Experten aus Wissenschaft, Forschung und Industrie, die alle relevanten Themen zur Erreichung der Klimaziele für produzierende Unternehmen besprechen möchten

Nutzen für die Teilnehmenden

Die Teilnehmenden lernen die relevanten Themen zu Erreichung der Klimaziele kennen. Beispiele direkt aus der Praxis inspirieren zur Umsetzung im eigenen Arbeitsumfeld. Interaktive Q&A sowie eine gemeinsame Abendveranstaltung ermöglichen einen Austausch zwischen allen Beteiligten.