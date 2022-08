KI-noW Transferplattform

Sie haben mit Ihrem Unternehmen Interesse an der additiven Fertigung (3D-Druck) oder bereits erste Erfahrungen gesammelt? Wir helfen Ihnen in unserem kostenlosen und praxisnahen Workshop beim effizienten Einstieg in den 3D-Druck. Wir zeigen Ihnen praxisnah und herstellerunabhängig, bei welchen Produkten der 3D-Druck sinnvoll sein könnte. Zusätzlich erarbeiten wir gemeinsam, welche Verfahren und Materialien geeignet sind. Dabei erklären wir, was Sie genau benötigen. Gerne beantworten wir auch Ihre Fragen zum Thema 3D-Druck.

Inhalte

3D Druck in der Praxis Einführung in die additive Fertigung Technologievorstellungen Beispiele aus der Praxis

Workshop Quickcheck 3D-Druck – sinnvoll ja nein? Identifizierung konkreter Produkte und Prozesse Ausarbeitung von Fallstudien inklusive Material– und Verfahrensauswahl



Nutzen für die Teilnehmenden



Die Teilnehmenden:

erhalten einen Überblick über die additiven Fertigungsverfahren

wägen ab, ob der Einsatz von 3D-Druck im eigenen Anwendungsfall sinnvoll ist

skizzieren gemeinsam mit den Experten Ansatzpunkte für eine mögliche Fallstudie

lernen, welche konkreten Produkte und Prozesse durch den Einsatz von 3D Druck profitieren.

Zielgruppe