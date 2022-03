In der Fertigung und Produktion der nahen Zukunft werden autonome Systeme den Menschen mittels KI-gestützten Lösungen bei wertschöpfenden Tätigkeiten verstärkt unterstützen. Das Team der Arbeitsgruppe KI-noW des Fraunhofer IPA am neuen Standort in Schweinfurt, entwickelt seit Beginn des Jahres Demonstratoren, die sich mit der Industriearbeit im Kontext von Industrie 4.0 beschäftigen. Die Demonstratoren zeigen, wie sich Arbeitsplätze in Zukunft verändern und wie die digitale Transformation Hilfestellung leisten kann.

Im Rahmen der KI-noW Transferplattform haben Sie am „Open Lab Day 2022“ die Möglichkeit, den aktuellen Stand der Demonstratoren in Aktion zu erleben, sich mit den Experten der Arbeitsgruppe KI-noW vor Ort in Schweinfurt auszutauschen und sich von dem Mehrwert der Künstlichen Intelligenz zu überzeugen.

Digitaler Zwilling, Zustandsdetektion, Prozessmonitoring, Montageunterstützung – Dies sind nur einige Beispiele unserer behandelten Themen die mittels Demonstratoren vor Ort präsentiert werden.

Was Sie an unserem Open Lab Day erwartet:

Tour entlang verschiedener Demonstratoren und Stationen

Direkter Austausch mit Experten aus den Fachbereichen

Interessante Einblicke in die Welt der Künstlichen Intelligenz

Kurzer Workshop zum Thema Digitaler Zwilling (Asset Administration Shell)

Lockerer Austausch bei Snacks und Getränken

Sie wollen selbst erleben, wie sich die Industriearbeit der Zukunft anfühlt? Dann melden Sie sich für den Open Lab Day 22 an. Dazu laden wir Sie herzlich zusammen mit der Stadt Schweinfurt im Rahmen der InnovationWeek, zum sechsten von insgesamt zwölf Terminen der KI-noW-Transferplattform der Fraunhofer Arbeitsgruppe KI-noW (Künstliche Intelligenz für eine nachhaltig optimierte Wertschöpfung) ein. Unsere Experten präsentieren Ihnen den aktuellen Entwicklungsstand, Trends der Zukunft und zeigen Ihnen gerne, wie die entwickelten Konzepte der Demonstrator in Ihrer Produktion eingesetzt werden können. Natürlich sind auch Privatpersonen, Interessierte und Studenten herzlich willkommen.

Unsere kostenfreie Veranstaltung »Open Lab Day 2022« am Mittwoch, den 18. Mai 2022 von 13.00 bis 18.00 Uhr gibt Ihnen eine Übersicht und interessante Einblicke über unseren Entwicklungsstand und den derzeitigen Stand der Technik im Bereich KI, Digitalisierung und Industrie 4.0 am Standort in Schweinfurt.

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei der KI-noW-Transferplattform begrüßen zu dürfen und sind gespannt auf den gemeinsamen Austausch.