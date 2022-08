Dekarbonisierung durch den Einsatz von industriellen Wärmepumpen mit Einblicken in die Green Factory Ungerhausen

Die Wärmepumpe ist eine Schlüsseltechnologie für die Bewältigung der Energiewende. Sie kann Produktionsprozesse elektrifizieren und thermische Energie effizient bereitstellen. Bereits heute kann sie Wärme und Kälte klimaneutral, effizient und kostengünstig anbieten. In dieser Veranstaltung erhalten Sie Informationen zum Stand der Technik und zu aktuellen Forschungsaktivitäten. Anhand von ausgewählten Anwendungsbeispielen werden Integrationsmöglichkeiten von Wärmepumpen in die Produktion vorgestellt. Neben den Vorträgen lernen Sie mit der Green Factory von Alois Müller eines der größten nahezu energieautarken Produktions- und Bürogebäude der Welt kennen. Es hat Symbolcharakter in Sachen Energieeffizienz sowie Nachhaltigkeit und steht beispielhaft für eine gelebte Energiewende.

Themen

Bedarf an Wärmepumpen in der Produktion

Produktionsspezifische Einsatzbereiche von Wärmepumpen

Wärmepumpen als Enabler für Klimaneutralitätskonzepte in der Produktion

Forschungsaktivitäten im Bereich industrielle Wärmepumpen

Hemmnisse und Chancen für Wärmepumpen in der Industrie

Anwendungsbeispiele für Wärmepumpen im Produktionsprozess

Werksführung Green Factory

Zielgruppe

Energieberater, Energiebeauftragte, Geschäftsführer / Entscheider für Infrastrukturthemen, branchenübergreifend, Netzbetreiber, Städte und Gemeinden

Nutzen für die Teilnehmenden

Die Teilnehmenden können einschätzen,