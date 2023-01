Schlanke digitalisierte Auftragsabwicklung: Produkt- und Auftragskonfiguration

Der klassische logistische Zielkonflikt einer Produktion besteht zwischen hoher Termintreue und kurzen Durchlaufzeiten einerseits sowie geringen Beständen und hoher Auslastung anderseits. Auch in aktuellen Zeiten hoher Unsicherheit und daher erschwerter operativer Bedingungen ist die primäre Aufgabe der Auftragsabwicklung die Lösung dieses Zielkonflikts.



Wie also lässt sich trotz zunehmend komplexer Rahmenbedingungen eine effiziente Auftragsabwicklung gestalten?

Eine geschickte Kombination von Lean-Ansätzen und Digitalisierung ermöglicht im Rahmen der Auftragsabwicklung entsprechende Verbesserungen. In unserem digitalen Vortrag vom 21.03.2023 wird das Thema “Produkt- und Auftragskonfiguration” genauer behandelt. Hier geht es u.A. um Semantische Produktkonfiguration: Die Möglichkeit zur Erfassung und Verwaltung von Erfahrungswissen bezüglich Kundenanforderungen und Materialien sowie Arbeitsgängen, und das automatisierte Erzeugen von Stücklisten und Arbeitsplänen daraus.



Der schnellste Weg des Auftrags in die Produktion: Smarte Konfigurationslösungen sind neben einem systematischen Variantenmanagement Voraussetzung für die effiziente Erfüllung individueller Kundenbedürfnisse trotz komplexer Rahmenbedingungen.



Um diese Fragen im Spannungsfeld zwischen Anwenderbedarf, technischer Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz näher zu beleuchten, laden wir Sie herzlich ein zum Webinar der KI-noW-Transferplattform der Fraunhofer Arbeitsgruppe KI-noW (Künstliche Intelligenz für eine nachhaltig optimierte Wertschöpfung) zusammen mit der Stadt Schweinfurt. Im Rahmen der KI-noW-Transferplattform zeigen unsere Experten die Potenziale von Digitalisierung in der Produktion, den aktuellen Entwicklungsstand sowie Trends im Einsatz.



Unser kostenfreies Webinar „Schlanke digitalisierte Auftragsabwicklung: Produkt- und Auftragskonfiguration“ am Dienstag 21. März um 10.oo Uhr – 11:30 Uhr gibt eine Übersicht über smarte Konfigurationslösungen und ist die achte von insgesamt zwölf Veranstaltungen in den nächsten zwei Jahren, in welchen wir ihnen unsere Themen vorstellen möchten.



Wir würden uns sehr freuen, Sie bei der KI-noW Transferplattform begrüßen zu dürfen und sind gespannt auf den gemeinsamen Austausch.



Mit freundlichen Grüßen

Fraunhofer IPA Projektgruppe Prozessinnovation

Inhalte

Nach den typischen Stolpersteinen thematisiert dieses Webinar u. a. anhand von Praxisbeispielen, wie durch eine durchgängige Produkt- und Auftragskonfiguration die Prozesse der Auftragsgewinnung und -erfüllung effizient durchgeführt und potenzielle Fehler in der Auftragsbearbeitung vermieden werden können.



Zielgruppe

Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen mittelständischer Unternehmen und Führungskräfte aus den Unternehmensbereichen Produktion, Vertrieb, Planung und Steuerung, die ihre Auftragsabwicklung hinsichtlich Kundenorientierung und Effizienz voranbringen wollen und die logistischen Zielgrößen optimal aufeinander abstimmen wollen.