Programm

ab 17.00 bis 17.30 Uhr

Get Together mit Snacks und Getränken

17.30 bis 18.00 Uhr

Eröffnung: Begrüßung durch Dr. Werner Kraus, Abteilungsleiter der Robotik

Einblick in unsere IPA-Welt: Werde Teil des IPA-Teams! Entdecke in unserem neusten Drohnenvideo in welchen Bereichen wir die Macher von Morgen sind und erfahre, was unsere Roboter nachts machen! #whatsnextrobotics

ab 18.00 bis 18.45 Uhr

Führung durch die Robotik Labore am IPA in denen die Technologie von Morgen entsteht – für alle Wissbegierigen: seid ihr interessiert zu erfahren, was aktuelle Forschungsthemen sind?

18.45 bis 20.15 Uhr

Parallele Tracks & Snacks: An verschiedenen Speise und Getränke Ständen, könnt ihr euch mit unseren Experten über Themen rund um die Robotik austauschen. Des Weiteren gibt es zahlreiche Attraktionen, bei denen ihr unsere Roboter hautnah erleben könnt.Wolltet ihr schon immer mal einen Roboter steuern oder ein Selfie mit unserem Care-O-Bot machen?

20.15 Uhr

Prime Time: Science Slam zum Thema Wissenschaft und Robotik

21.30 Uhr

Open End mit Vernetzungsmöglichkeiten