Matrixproduktion @Fraunhofer

Die Matrixproduktion verspricht eine erhöhte Flexibilität und Wandlungsfähigkeit für eine variantenreiche Serienproduktion. Um diese Eigenschaften zu erreichen, müssen Unternehmen jedoch häufig ihre bestehende Produktion transformieren oder neugestalten. Dies verursacht Aufwände in der vorherigen Planung und späteren Umsetzung.

An diese Herausforderungen schließt dieses Webinar als Einblick in Praxisbeispiele und Transformationsmodelle an. Die Fraunhofer-Institute stellen ein Reifegradmodell vor, mit dem zielgerichtet Handlungsbedarfe in der Produktion identifiziert werden können, um den Transformationsprozess zielgerichtet durchzuführen. Kurze Praxisbeispiele aus einer durchgeführten Studie ergänzen den Vortrag und geben die Möglichkeit einer anschließenden offenen Diskussion.

Inhalte

Vorstellung Konzept Matrixproduktion

Vorstellung Reifegradmodell

Praxisbeispiele

Diskussion

Nutzen für die Teilnehmenden

Konzeptverständnis, Unternehmenspositionierung, Erkennung eigener Handlungsmöglichkeiten

Zielgruppe

Produktionsplaner, Industrial Engineering, Unternehmensentscheider



