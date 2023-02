1. Fachtagung zur technisch sauberen Verpackung: Probleme, Ansätze und Ideen auf dem Weg zu zielführenden Vorgehensweisen

Die Technische Sauberkeit ist heute ein etabliertes Qualitätsmerkmal in der Automobilbranche. Sauberkeitsanforderungen beziehen sich dabei nicht nur auf das Bauteil sondern auch auf die Verpackung, in der es transportiert wird. Im Themenfeld sauberkeitsgerechte Verpackung herrscht aktuell eine große Unsicherheit, einerseits in Bezug auf die Festlegung von sinnvollen Sauberkeitsgrenzwerten für Verpackungen und andererseits hinsichtlich der sauberkeitsgerechten Verpackungskonstruktion. Ein Überschreiten des zulässigen Sauberkeitsgrenzwertes für die Verpackung führt oftmals zu Problemen im Kunden-Lieferanten-Verhältnis aber auch zwischen Kunden und Reinigungsdienstleistern.

Bislang fehlen Methoden, an denen sich Verpackungsplaner und -konstrukteure orientieren können. Hilfestellung soll diese Fachtagung bieten. Mit einem diversifizierten Programm aus sauberkeitsbezogenen Verpackungsanforderungen, Ansätzen zur Risikoabschätzung, Möglichkeiten und Grenzen von Reinigungsverfahren und sauberkeitsgerechter Verpackungsentwicklung soll der Blick über den Tellerrand gerichtet werden, um daraus neue Impulse und Lösungsansätze zu realisieren. Gleichzeitig bietet diese Veranstaltung ein Forum, um sich über aktuelle und zukünftige Trends und Entwicklungen auszutauschen und einen Grundstein für eine zielführenden Vorgehensweise zu legen.

Themen der Fachtagung: