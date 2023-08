Sie stehen vor einer der folgenden Herausforderungen?

Informationsverluste zwischen Vertrieb, Entwicklung und Fertigung erzeugen den Teufelskreis der Variantenvielfalt

Stark schwankende Kundenanforderungen führen zu zeitaufwändigen Variantenkonstruktionen

Ungenaue manuelle Kostenkalkulation führt zur langwierigen Angebotserstellung

Schlechte Dokumentation sorgt für intransparente Abhängigkeiten zwischen Bauteilmerkmalen

Schlechtes Variantenmanagement sorgt für Wiederverwendung veralteter Konstruktionsstände

Dann legen wir Ihnen die DesignChain ans Herz. Unter der DesignChain verstehen wir den automatisierten digitalen Prozess von der Aufnahme individueller Kundenanforderungen, über die Konstruktion und technische Vorbereitung, bis in die Produktion.

Konfiguratoren bieten die Möglichkeit, innerhalb der DesignChain variantenreiche Produkte abzubilden. Diese Überführung von Kundenanforderungen in Produktmerkmale ermöglicht es, auch komplexe CAD-Modelle wie beispielsweise für Großanlagen regelbasiert zu erzeugen. Mithilfe einer automatisierten CAx-Kette werden somit fertigungsrelevante Dokumente digital in die Produktion übergeben. Dieser vollständig automatisierbare Prozess erlaubt es, Varianten immer auf der Basis von aktuellen Versionsständen zu erzeugen. Mit wenigen Klicks erhalten Sie damit verlässliche Aussagen zum Fertigungsaufwand.

Wie das Konzept und die Potenziale einer durchgängigen DesignChain aussehen, damit beschäftigen wir uns im Rahmen der Webinarreihe »DesignChain: Variantenreiche Produkte automatisiert konstruieren«, die am 8. November 2022, am 12. Januar 2023 und am 9. März 2023 von 9.00 bis 11.00 Uhr jeweils ein Schwerpunktthema behandelt.

Die Webinare sind so konzipiert, dass sie auch unabhängig voneinander besucht werden können.

Inhalte

Kundenanforderungen automatisiert in Produktmerkmale transformieren

CAD-Modell automatisiert erstellen

Methodischer Umgang mit Produktkomplexität in Konfiguration und Konstruktion

Anbindung an die Datenverwaltung für Durchgängigkeit von Prozessketten

Praxisbeispiele für Durchgängigkeit bei kundenindividuellen Produkten

Nutzen für die Teilnehmenden

Dieses Seminar stellt den Teilnehmenden das Konzept und die Potenziale einer durchgängigen DesignChain vor. Praxisbezogene Beispiele bieten anwendungsspezifische Einblicke in die nötigen Kompetenzen und Tools. Ziel des Webinars ist es, aufzuzeigen, wie mit DesignChain sowohl der Zeit- als auch der Arbeitsaufwand vom Kundenkontakt bis zur Fertigung für die teilnehmenden Unternehmen minimiert werden kann.

Zielgruppe

Führungskräfte und Mitarbeitende von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus dem Bereich des technischen Vertriebs, der Konstruktion und der Arbeitsvorbereitung.

Sonstige Informationen

Unternehmen in der Region Bayern haben die Möglichkeit, sich durch Fallstudien und Potenzialanalysen am Forschungsprojekt KI-noW beteiligen zu können.