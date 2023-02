Workshop Zukunftsfähige Dispersionen

Das Zentrum für Dispergiertechnik (ZDT) dient seit Sommer 2022 als Plattform und Projektraum für nachhaltige Dispersionen. Es bündelt Kompetenzen und Know-how über den gesamten Prozess der Entwicklung, Herstellung und Applikation von zukunftsfähigen Dispersionen. Regularien und gesetzliche Vorgaben sowie das gemeinsame Streben nach ressourcenschonenden und nachhaltigen Lösungen, machen es notwendig, alternative Materialien schnell und effizient in bestehende Rezepturen zu integrieren. Wie kann dabei die Qualität der Dispersionen erhalten bleiben? Idealerweise sogar verbessert werden? Schlüssel zu effizienten und nachhaltigen Dispersionen ist ein tiefes Verständnis bei der Beurteilung der analytischen Ergebnisse und den Ursache-Wirkprinzipien für die Stabilisierung. Dieses soll im Workshop gemeinsam mit unserem Kooperationspartner aus der Industrie vermittelt werden. Theorie und Praxis greifen in dieser 1-tägigen Veranstaltung ineinander. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, mit Modellproben und jeweils einer eigenen Produktprobe an unterschiedlichen Praxisstationen zu arbeiten. Am Ende des Workshops wird das Know-how in gemeinsamen „Learnings“ und einem interaktiven Austausch verfestigt.

Inhalte

Effizient Dispergieren

Analyse

Evaluierung der Ursache-Wirkprinzipien für die Stabilisierung

Individuelle Analyse von Produktproben

Nutzen für die Teilnehmenden

Direkt anwendbares Know-how und Umsetzung im Dispergierprozess in der Praxis

Zielgruppe

Labormitarbeiter und -techniker, Fachkräfte mit Bezug und Kenntnissen zu Dispergierprozessen, Partikelaufbereitung, Charakterisierung oder Analyse.

Sonstige Informationen

Know-how-Transfer durch Wissenschaftler*innen des Zentrums für Dispergiertechnik des Fraunhofer IPA und Kooperationspartner aus der Industrie.