In diesem Workshop wird speziell auf die Dispergiertechnik mit Hochdruck-Dispergierverfahren eingegangen. Welche Unterschiede gibt es zu konventionellen Dispergierverfahren? Welche Vorteile bringt das Dispergieren mit Hochdruck?

In unserem 1-tägigen Workshop sind Theorie und Praxis eng miteinander verzahnt. Gelernte theoretische Aspekte können im Praxisteil des Workshops in einzelnen Stationen umgesetzt werden. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, mit Modellproben und jeweils einer eigenen Produktprobe an unterschiedlichen Praxisstationen zu arbeiten. Am Ende des Workshops wird das Know-how in einer gemeinsamen „Learning-Session“ und einem interaktiven Austausch verfestigt.



Wichtiger Hinweis: Bitte melden Sie Ihre Produktprobe vor dem Workshop an! Sie erhalten die notwendigen Infos nach Ihrer Registrierung per Mail.



Inhalte

Einsatzmöglichkeiten von Hochdruck-Dispergierverfahren

Nachfolgende Charakterisierung im Dispergiermedium

Möglichkeiten zur Stabilisierung der entstehenden Dispersionen

Möglichkeiten zur Überführung bestehender Prozesse in ein Hochdruck-Dispergierverfahren

Nutzen für die Teilnehmenden

Know-how und Umsetzbarkeit von Hochdruck-Dispergierprozessen in die Praxis

Zielgruppe

Labormitarbeiter und -techniker, Fachkräfte mit Bezug und Kenntnissen zu Dispergierprozessen, Partikelaufbereitung, Charakterisierung oder Analyse, Fachkräfte der industriellen Produktion und Prozessingenieure

Sonstige Informationen

Know-how-Transfer durch Wissenschaftler*innen und Kooperationspartner der Industrie im Rahmen des Zentrums für Dispergiertechnik (ZDT Stuttgart)