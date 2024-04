Roboter im Warenlager

Nach dem Erfolg von Industrierobotern in der Produktion in den letzten Jahrzehnten halten Roboter zunehmend Einzug in die Logistik. Mehr Warenumsatz durch den Online-Handel einerseits und technisch und wirtschaftlich attraktive neue Robotertechnologien andererseits unterstützen diesen Trend. Bei der aktuellen Dynamik, mit der neue Startups und etablierte Anbieter neue Technologien und Systemlösungen für eine wachsende Zahl an Anwendungsfällen erschließen, fällt es schwer, die Übersicht zu behalten und Trends frühzeitig zu erkennen.

Sie möchten mehr über den Robotereinsatz im Warenlager erfahren und Wissen aus erster Hand erlangen? In praxisnahen Vorträgen von Endanwendern sowie Technologieanbietern erhalten Sie einen Überblick über den Stand der Technik und Trends beim Robotereinsatz im Warenlager. Dies beinhaltet die Nutzung von Robotern in der Lager- und Produktionslogistik und zum Kommissionieren (Ware zu Roboter, Roboter zu Ware) sowie die Verfügbarkeit neuester Schlüsseltechnologien.

Das Technologieseminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus der Logistik und Materialflussplanung, aus dem Einzel- und Versandhandel, Anlagenhersteller und Systemintegratoren aus der Robotik, Automatisierung und Intralogistik, Projektverantwortliche und Entscheidungsträger, die den Einsatz von Robotern im Lager in Erwägung ziehen.

Inhalte

Praxisbeispiele zum Einsatz von Robotern im Warenlager, u. a. Kommissionieren, Griff-in-die-Kiste, Packen, Palettieren, fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) und autonome mobile Roboter (AMR) etc.

Schlüsseltechnologien: Greiftechnik, Bildverarbeitung, Navigation mobiler Roboter, Anbindung an IT-Systeme, Maschinelles Lernen

Trends in der Intralogistik und der Materialflussautomatisierung

Führung durch die Versuchsfelder des Fraunhofer IPA

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus der Logistik und Materialflussplanung, aus dem Einzel- und Versandhandel, Anlagenhersteller und Systemintegratoren aus der Robotik, Automatisierung und Intralogistik, Projektverantwortliche und Entscheidungsträger